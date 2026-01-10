Béisbol Juvenil 2026 Deportes -  10 de enero de 2026 - 11:59

Béisbol Juvenil 2026: resultados y calendario de partidos para el 10 de enero

Los equipos de Panamá Oeste, Chiriquí y Coclé lideran la tabla de posiciones del Béisbol Juvenil 2026.

Resultados y calendario de partidos para el 10 de enero del Béisbol Juvenil 2026.

FEDEBEIS
Ana Canto
Por Ana Canto

En la ronda regular del Béisbol Juvenil 2026, la novena de Panamá Oeste se mantiene en el primer lugar de la tabla de posiciones con seis victorias, tras su más reciente triunfo ante Veraguas.

Béisbol Juvenil 2026: resultados del 9 de enero

beisboljuvenil2026
Resultados del Béisbol Juvenil 2026.

Tabla de posiciones del Béisbol Juvenil 2026

Partidos del Béisbol Juvenil 2026 para el sábado 10 de enero

  • Bocas del Toro vs. Darién, Estadio de Metetí
  • Chiriquí vs. Panamá Este, Estadio J. Thompson
  • Chiriquí Occidente vs. Colón, Estadio J. Salinas
  • Panamá Metro vs. Herrera, Estadio Claudio Nieto.
  • Los Santos vs. Panamá Oeste, Estadio Mariano Rivera
  • Coclé vs. Veraguas, Estadio Omar Torrijos
En esta nota:
