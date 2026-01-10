Béisbol Juvenil 2026: resultados y calendario de partidos para el 10 de enero

Embed - Federación Panameña de Béisbol on Instagram: "ASÍ VAMOS: Estado de los equipos tras la primera fecha de competencia en el 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, Copa Caja de Ahorros 2026, en honor a las leyendas Dario Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamin."

Embed - Federación Panameña de Béisbol on Instagram: " ¡LA EMOCIÓN NO SE DETIENE! La 57.ª Edición del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil sigue su marcha. Aquí el calendario de la Séptima Fecha en la Copa Caja de Ahorros 2026: Hoy: 10 de Enero | 7:00 PM • Bocas vs Darién | Metetí • Metro vs Herrera | Claudio Nieto • Chiriquí vs Este | José De La Luz Thompson • Occidente vs Colón | Justino Salinas • Coclé vs Veraguas | Omar Torrijos • Los Santos vs Oeste | Mariano Rivera ¿Cuál es el “Plato Fuerte” de hoy? Déjanos tu pronóstico en los comentarios. "