Panamá Nacionales -  10 de enero de 2026 - 15:15

Este lunes inicia el pago de la primera quincena para servidores públicos

Días de pago correspondientes a la primera quincena de enero de 2026 para los servidores públicos, según el MEF.

Igal Ness / Unsplash
Ana Canto
Por Ana Canto

Este lunes 12 de enero iniciarán los desembolsos correspondientes a la primera quincena de enero para los servidores públicos, según el calendario de pago del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Los pagos continuarán el martes 13 y miércoles 14 de enero de 2026.

Fechas de la primera quincena de enero de 2026

Lunes 12 de enero de 2026: Grupo N°1

  • Agentes del S.P.I.
  • Ministerio de Educación
  • Estamentos de Seguridad
  • Ministerio de Cultura

Martes 13 de enero de 2026: Grupo N°2

  • Asamblea Nacional
  • Contraloría General
  • Ministerio de la Presidencia
  • Ministerio de Relaciones Exteriores
  • Ministerio de Comercio e Industrias
  • Ministerio de Obras Públicas
  • Ministerio de Economía y Finanzas
  • Ministerio de Gobierno
  • Ministerio de Seguridad Pública
  • Ministerio de Ambiente
  • Tribunal Administrativo de la Función Pública
  • Defensoría del Pueblo

Miércoles 14 de enero de 2026: Grupo N°3

  • Ministerio de Desarrollo Agropecuario
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
  • Ministerio de Vivienda
  • Ministerio de Desarrollo Social
  • Tribunal Administrativo Tributario
  • Ministerio de la Mujer
  • Órgano Judicial
  • Procuraduría General de la Nación y de la Administración
  • Tribunal Electoral
  • Fiscalía General Electoral
  • Otros gastos de Adminsitración
  • Tribunal de Cuentas
  • Fiscalía de Cuentas

Conozca el calendario de pago para el primer semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/

