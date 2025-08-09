Panamá Nacionales -  9 de agosto de 2025 - 12:44

Fechas oficiales de pago de la primera quincena de agosto para los servidores públicos

Le indicamos los días de cobro correspondientes a la primera quincena de agosto de 2025 para los servidores públicos, según el calendario de pagos del MEF.

Ana Canto
Por Ana Canto

Según el calendario de pagos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los desembolsos correspondientes a la primera quincena de agosto para los servicios públicos de este mes se realizarán los días martes 12, miércoles 13 y jueves 14 de agosto.

Fechas de la primera quincena de agosto de 2025

Martes 12 de agosto: Grupo N°1

  • Agentes del S.P.I.
  • Ministerio de Educación
  • Estamentos de Seguridad
  • Ministerio de Cultura

Miércoles 13 de agosto: Grupo N°2

  • Asamblea Nacional
  • Contraloría General
  • Ministerio de la Presidencia
  • Ministerio de Relaciones Exteriores
  • Ministerio de Comercio e Industrias
  • Ministerio de Obras Públicas
  • Ministerio de Economía y Finanzas
  • Ministerio de Gobierno
  • Ministerio de Seguridad Pública
  • Ministerio de Ambiente
  • Tribunal Administrativo
  • Defensoría del Pueblo

Jueves 14 de agosto: Grupo N°3

  • Ministerio de Desarrollo Agropecuario
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de Trabajo
  • Ministerio de Vivienda
  • Ministerio de Desarrollo Social
  • Tribunal Administrativo Tributario
  • Ministerio de la Mujer
  • Órgano Judicial
  • Procuraduría General de la Nación y y de la Administración
  • Tribunal Electoral
  • Fiscalía General Electoral
  • Otros gastos de Adminsitración
  • Tribunal de Cuentas
  • Fiscalía de Cuentas

Conozca el calendario de pago para el segundo semestre de 2025 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/

