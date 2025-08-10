103 estudiantes se gradúan en Arquitectura y Diseño de la Universidad de Panamá

La Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Panamá celebró la graduación de 103 estudiantes en diversas disciplinas, correspondientes a la promoción 2024-2025.

Entre los destacados, la estudiante María Somoza Martínez, egresada de la Licenciatura en Arquitectura, obtuvo el primer puesto de honor. El segundo puesto fue para Ámbar del Rocío De Gracia, egresada de Diseño Industrial de Productos, mientras que el tercer puesto lo ocupó Cecil De La Cruz Chong, Licenciada en Diseño Gráfico.

El acto de graduación incluyó a estudiantes de las licenciaturas en:

Arquitectura

Diseño de Interiores

Diseño Gráfico

Diseño Industrial de Productos

Diseño de Moda

Además, se graduaron estudiantes de la especialización en Dimensión Ambiental del Ordenamiento Territorial y de la maestría en Diseño Creativo.

La Facultad reafirma su compromiso con la formación de profesionales altamente capacitados para contribuir al desarrollo del país en el campo del diseño y la arquitectura.