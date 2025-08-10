Colombia captura a miembro de la mafia 'Ndrangheta en Cali

Las autoridades de Colombia capturaron en Cali a Federico Starnone, alias “Fedi”, miembro de la poderosa mafia italiana ‘Ndrangheta, acusado de coordinar una red internacional de tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Italia.

Starnone, buscado internacionalmente por Interpol, fue designado en Colombia como el sucesor de Giuseppe Palermo, detenido en Bogotá hace un mes durante una operación conjunta entre Colombia e Italia.

En el operativo, en el que participaron una decena de agentes de fuerzas especiales con equipo táctico y fusiles automáticos, el hombre fue arrestado en su departamento. Momentos antes había sido grabado tomando café en su balcón.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1954636603437052131&partner=&hide_thread=false Colombia capturó a un miembro de la poderosa mafia 'Ndrangheta señalado de coordinar una red de tráfico de cocaína de Sudamérica a Italia, anunció el domingo la policía.



Federico Starnone, alias 'Fedi', fue detenido en Cali (suroeste). Era buscado internacionalmente por Interpol… pic.twitter.com/vYmEs8tmkw — Telemetro Reporta (@TReporta) August 10, 2025

Según el general Henry Bello, director de la Policía en Cali, el detenido “dirigía alianzas criminales” con el Clan del Golfo, el Primer Comando Capital de Brasil y la banda Los Choneros de Ecuador, cuyo líder, alias “Fito”, enfrenta un juicio por narcotráfico en Estados Unidos tras ser extraditado recientemente.

El presidente colombiano Gustavo Petro afirmó en la red social X que Starnone era un “comprador mayorista de cocaína para la mafia italiana”. De acuerdo con las investigaciones, la organización enviaba droga hacia Europa oculta en contenedores con frutas y café.

La policía detalló que el capturado mantenía un “estilo de vida discreto, empresarial y metódico”, evitando el protagonismo público. Colombia, principal exportador de cocaína en el mundo, rompió récords de producción de esta droga el año pasado, según un informe de la ONU.

FUENTE: AFP