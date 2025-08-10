Estados Unidos Internacionales -  10 de agosto de 2025 - 11:56

Cápsula Dragon de SpaceX trae de regreso a 4 astronautas tras misión de cinco meses en la EEI

Dos astronautas de EE.UU., un ruso y un japonés regresaron a la Tierra en la cápsula Dragon de SpaceX tras cinco meses en la Estación Espacial Internacional.

Cápsula Dragon de SpaceX

Cápsula Dragon de SpaceX

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Dos astronautas estadounidenses, un cosmonauta ruso y un astronauta japonés regresaron este sábado a la Tierra a bordo de la cápsula Dragon de SpaceX, culminando una misión de cinco meses en la Estación Espacial Internacional (EEI).

Las estadounidenses Anne McClain y Nichole Ayers, el ruso Kirill Peskov y el japonés Takuya Onishi amerizaron en las costas de California a las 08:44 a.m. hora local (15:43 GMT).

Este retorno marcó el cierre de la décima misión de rotación de tripulación dentro del programa Commercial Crew de la NASA, diseñado para sustituir a los transbordadores espaciales en colaboración con la industria privada.

Un reingreso extremo

La cápsula Dragon, propiedad de la empresa de Elon Musk, se desacopló de la EEI el viernes a las 18:15 (hora del este de EE.UU.), iniciando su trayecto de regreso.

Según la NASA, durante el reingreso a la atmósfera terrestre estas cápsulas alcanzan temperaturas de 1,925 °C, que son controladas gracias a su escudo térmico. El descenso final se frena mediante el despliegue de enormes paracaídas, permitiendo un amerizaje seguro.

Esta misión refuerza la colaboración internacional en el espacio y la transición hacia un modelo en el que la NASA y empresas privadas trabajan de la mano para mantener la presencia humana en órbita.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1954575455203275139?t=e-0YEJWFP1KsqJk0Epe13w&s=19&partner=&hide_thread=false

FUENTE: AFP

En esta nota:
Seguir leyendo

Fallece Jim Lovell, comandante de la misión Apolo 13

Salario mínimo en Venezuela se reduce a un dólar mensual según tasa oficial

Francia enfrenta segunda ola de calor con temperaturas de hasta 41°C y riesgo de incendios

Recomendadas

Más Noticias