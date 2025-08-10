Cápsula Dragon de SpaceX trae de regreso a 4 astronautas tras misión de cinco meses en la EEI

Dos astronautas estadounidenses, un cosmonauta ruso y un astronauta japonés regresaron este sábado a la Tierra a bordo de la cápsula Dragon de SpaceX, culminando una misión de cinco meses en la Estación Espacial Internacional (EEI).
Las estadounidenses Anne McClain y Nichole Ayers, el ruso Kirill Peskov y el japonés Takuya Onishi amerizaron en las costas de California a las 08:44 a.m. hora local (15:43 GMT).
Este retorno marcó el cierre de la décima misión de rotación de tripulación dentro del programa Commercial Crew de la NASA, diseñado para sustituir a los transbordadores espaciales en colaboración con la industria privada.
Un reingreso extremo
La cápsula Dragon, propiedad de la empresa de Elon Musk, se desacopló de la EEI el viernes a las 18:15 (hora del este de EE.UU.), iniciando su trayecto de regreso.
Según la NASA, durante el reingreso a la atmósfera terrestre estas cápsulas alcanzan temperaturas de 1,925 °C, que son controladas gracias a su escudo térmico. El descenso final se frena mediante el despliegue de enormes paracaídas, permitiendo un amerizaje seguro.
Esta misión refuerza la colaboración internacional en el espacio y la transición hacia un modelo en el que la NASA y empresas privadas trabajan de la mano para mantener la presencia humana en órbita.
