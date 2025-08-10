Cápsula Dragon de SpaceX trae de regreso a 4 astronautas tras misión de cinco meses en la EEI

Dos astronautas estadounidenses, un cosmonauta ruso y un astronauta japonés regresaron este sábado a la Tierra a bordo de la cápsula Dragon de SpaceX, culminando una misión de cinco meses en la Estación Espacial Internacional (EEI).

Las estadounidenses Anne McClain y Nichole Ayers, el ruso Kirill Peskov y el japonés Takuya Onishi amerizaron en las costas de California a las 08:44 a.m. hora local (15:43 GMT).

Este retorno marcó el cierre de la décima misión de rotación de tripulación dentro del programa Commercial Crew de la NASA, diseñado para sustituir a los transbordadores espaciales en colaboración con la industria privada.

Un reingreso extremo

La cápsula Dragon, propiedad de la empresa de Elon Musk, se desacopló de la EEI el viernes a las 18:15 (hora del este de EE.UU.), iniciando su trayecto de regreso.

Según la NASA, durante el reingreso a la atmósfera terrestre estas cápsulas alcanzan temperaturas de 1,925 °C, que son controladas gracias a su escudo térmico. El descenso final se frena mediante el despliegue de enormes paracaídas, permitiendo un amerizaje seguro.

Esta misión refuerza la colaboración internacional en el espacio y la transición hacia un modelo en el que la NASA y empresas privadas trabajan de la mano para mantener la presencia humana en órbita.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1954575455203275139?t=e-0YEJWFP1KsqJk0Epe13w&s=19&partner=&hide_thread=false Dos astronautas estadounidenses, un cosmonauta ruso y un japonés regresaron este sábado a la Tierra abordo de la cápsula Dragon de Space X, después de una misión de cinco meses en el espacio.



Las estadounidenses Anne McClain y Nichole Ayers, el ruso Kirill Peskov y el japonés… pic.twitter.com/jJG6GoClzD — Telemetro Reporta (@TReporta) August 10, 2025

FUENTE: AFP