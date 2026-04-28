Millonario Anant Ambani ofrece salvar hipopótamos colombianos tras decisión de sacrificarlos

El empresario Anant Ambani propuso trasladar a la India a ochenta hipopótamos de Colombia, luego de que el Gobierno autorizara su eutanasia para controlar esta especie invasora, esta propuesta internacional podría cambiar el destino de los animales y ser recibidos en un centro de rescate en India.

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Los hipopótamos, introducidos en la década de 1980 por Pablo Escobar, se han convertido en una especie invasora que actualmente habita en zonas cercanas al río Magdalena, generando preocupación por su impacto ambiental y riesgos para las comunidades.

La propuesta contempla llevar a los animales al centro de conservación Vantara, en India, donde recibirían atención especializada junto a otras especies rescatadas.

martie-bloem-5jVknPwpSZQ-unsplash Hipopótamos de Escobar: millonario propone traslado para evitar eutanasia martie-bloem-unsplash

Ofrecen rescate internacional para hipopótamos

El ofrecimiento surge luego de que Colombia analizara distintas alternativas para controlar la población, que podría crecer significativamente en los próximos años si no se toman medidas.

Autoridades y expertos han advertido que estos animales representan una amenaza para los ecosistemas locales y especies nativas, además de posibles riesgos para la seguridad de las personas.

Mientras se evalúa la viabilidad de la propuesta, el debate continúa entre la protección animal y la necesidad de preservar el equilibrio ambiental.