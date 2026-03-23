Accidente de avión militar en Colombia deja un muerto y decenas de heridos

El presidente de Colombia , Gustavo Petro, lamentó este lunes el accidente de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), ocurrido en el departamento de Putumayo, que deja un balance preliminar de una persona fallecida y al menos 77 heridos.

De acuerdo con el mandatario, aún se trabaja para establecer el estado de 43 personas, mientras continúan las labores de rescate y atención médica tras el siniestro.

La aeronave, que transportaba a más de un centenar de ocupantes —entre militares y tripulación—, se accidentó pocos minutos después de despegar en una zona cercana a Puerto Leguízamo. Las causas del hecho aún no han sido determinadas y son objeto de investigación por parte de las autoridades.

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Balance preliminar y rescate en marcha por Colombia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2036168584611958867?s=20&partner=&hide_thread=false El presidente de Colombia, @petrogustavo, informó que se ha contabilizado una víctima fatal y 77 personas heridas en el hospital, tras el accidente sufrido este lunes por un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana.



Indica que aún falta establecer el estado de 43 personas y… https://t.co/N0phHH3xBv pic.twitter.com/sAsulj626F — Telemetro Reporta (@TReporta) March 23, 2026

Informes oficiales señalan que decenas de heridos fueron trasladados a centros médicos, mientras equipos de emergencia permanecen en la zona atendiendo la situación.

El accidente ha generado conmoción en Colombia, debido al alto número de militares que viajaban en la aeronave y la incertidumbre sobre el estado de varios de los ocupantes.

Panamá expresa condolencias

El Gobierno de Panamá también se pronunció este lunes, expresando sus “más sinceras condolencias” tras el trágico accidente.

A través de un comunicado difundido por la Cancillería, el país manifestó su pesar por lo ocurrido y envió un mensaje de solidaridad al pueblo colombiano.

“El Gobierno panameño hace votos de fortaleza y consuelo a los familiares y seres queridos de quienes perdieron la vida cumpliendo su deber”, señala el documento. “El Gobierno panameño hace votos de fortaleza y consuelo a los familiares y seres queridos de quienes perdieron la vida cumpliendo su deber”, señala el documento.

Hasta el momento, las autoridades colombianas no han confirmado las causas del accidente, aunque se mantienen abiertas todas las hipótesis mientras avanzan las investigaciones. El presidente Petro calificó el hecho como un accidente grave y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas.