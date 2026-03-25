Adolescentes protagonizan incidente en el albergue de Tocumen

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) confirmó que la noche de este martes se registró una situación irregular en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen. Un grupo de adolescentes protagonizó incidentes que comprometieron la seguridad y la convivencia dentro de las instalaciones.

Ante el evento, se activaron de inmediato los protocolos de contención con la presencia de la directora de SENNIAF, Lilibeth Cárdenas, el Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, y unidades de la Policía de Niñez y Adolescencia. También participaron equipos del MIDES y el Ministerio Público para garantizar la integridad de los menores y del personal.

Durante el incidente se registraron daños materiales, sustracción de dinero y la evasión de algunos adolescentes, activándose de inmediato los protocolos de búsqueda en coordinación con las autoridades.

Actualmente, las autoridades realizan las investigaciones para esclarecer los hechos y reforzar las medidas de supervisión en el recinto.