Indignación en Brasil: detienen a ocho personas por golpear a un capibara en Río de Janeiro

La policía de Río de Janeiro en Brasil , detuvo a ocho personas acusadas de agredir brutalmente a un capibara, un hecho que ha generado indignación en redes sociales y entre defensores de la fauna.

Según los reportes, el animal fue atacado con palos y barras de hierro, en un acto de violencia que ha sido ampliamente condenado por la comunidad.

El capibara sobrevivió al ataque

A pesar de la agresión, el capibara logró sobrevivir y actualmente se encuentra en recuperación en una clínica especializada en fauna silvestre. Las autoridades no han brindado mayores detalles sobre su estado de salud, pero confirmaron que recibe atención veterinaria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2036507687156949181?s=20&partner=&hide_thread=false La policía brasileña detuvo a ocho personas señaladas de golpear a un capibara con palos y barras de hierro en Rio de Janeiro, generando gran indignación entre la comunidad.

El animal, que es emblema de la conservación, logró sobrevivir y se encuentra en recuperación en una… pic.twitter.com/nIaGvoqlCF — Telemetro Reporta (@TReporta) March 24, 2026

Investigación en curso

Los detenidos enfrentan cargos relacionados con maltrato animal, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Este caso ha reavivado el debate sobre la protección de la fauna en Brasil y la necesidad de sanciones más severas contra quienes cometen este tipo de actos.

El capibara es considerado un emblema de la conservación en América del Sur, y su presencia es común en zonas urbanas y rurales, lo que ha aumentado la preocupación por su protección.