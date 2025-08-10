Alerta en Panamá: retiro de Colgate Crema Dental Total Clean Mint ¿qué riesgos implica?

El Ministerio de Salud (MINSA) ordenó el retiro inmediato del producto Colgate Crema Dental Total Clean Mint en todo el país, tras una alerta emitida por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (ANVISA).

La medida responde a reportes de usuarios que han experimentado lesiones en la boca, dolor, ardor, inflamación de encías e hinchazón de labios después de usar el producto.

Decisión oficial de retirar Colgate Crema Dental Total Clean Mint

Mediante la Resolución 165 del 25 de julio de 2025, la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas suspendió los registros sanitarios y ordenó retirar del mercado todos los lotes de esta crema dental que contengan fluoruro de estaño, un agente de cuidado bucal presente en la fórmula.

La revisión del Departamento de Farmacovigilancia confirmó que tres productos comercializados en Panamá comparten la misma fórmula que la versión fabricada y distribuida en Brasil:

Colgate Clean Mint – Registro sanitario 114356 (Brasil)

– Registro sanitario 114356 (Brasil) Colgate Total Crema Dental Clean Mint – Registro sanitario 206275 (Brasil)

– Registro sanitario 206275 (Brasil) Colgate Crema Dental Clean Mint – Registro sanitario 206112 (México)

El @MINSAPma ha ordenado el retiro inmediato del mercado del producto Colgate Crema Dental Total Clean Mint.



La decisión está basada en una advertencia de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (ANVISA) de reportes de usuarios que reportan efectos que incluyen… pic.twitter.com/tAOjg0oSDL — Telemetro Reporta (@TReporta) August 9, 2025

Plazo para el retiro

La empresa Colgate Palmolive (CA) Inc. y otros distribuidores tienen hasta el 24 de agosto de 2025 para presentar un informe detallando todos los lotes retirados y notificar al MINSA sobre el cumplimiento de la medida.

El MINSA recomienda a la población suspender el uso inmediato de las cremas dentales afectadas y, en caso de presentar síntomas, acudir a un centro de salud para su evaluación.