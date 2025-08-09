MINSA ordena el retiro inmediato de la Colgate Crema Dental Total Clean Mint.

El Ministerio de Salud ( MINSA ) ordenó el retiro inmediato del mercado del producto Colgate Crema Dental Total Clean Mint, tras una advertencia emitida por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (ANVISA). La alerta se originó por reportes de usuarios que experimentaron efectos adversos como lesiones bucales, dolor, ardor, inflamación de encías e hinchazón de labios.

Mediante la Resolución 165 del 25 de julio de 2025, la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Minsa suspendió los registros y ordenó el retiro del producto, luego de que ANVISA decidiera cautelar todos los lotes que contengan fluoruro de estaño, un agente de cuidado bucal presente en su formulación.

El Departamento de Farmacovigilancia de Medicamentos y Otros Productos para la Salud Humana verificó que tres productos de la marca Colgate vendidos en Panamá comparten la misma fórmula cuali-cuantitativa que el fabricado y comercializado en Brasil.

Los productos que deben ser retirados en Panamá son:

Colgate Clean Mint (registro sanitario 114356 – Brasil)

Colgate Total Crema Dental Clean Mint (registro sanitario 206275 – Brasil)

Colgate Crema Dental Clean Mint (registro sanitario 206112 – México)

La empresa Colgate Palmolive (CA) Inc. y cualquier otro distribuidor de la crema dental Colgate Total Clean Mint tienen hasta el 24 de agosto de 2025 para presentar un informe de todos los lotes retirados y notificar a la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Minsa.