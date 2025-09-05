Panamá Nacionales -  5 de septiembre de 2025 - 08:57

Pago de la primera quincena de septiembre: fechas confirmadas para servidores públicos

Compartimos los días de pago correspondientes a la primera quincena de septiembre de 2025 para los servidores públicos, según el calendario del MEF.

Pago de la primera quincena de septiembre

Ana Canto

Según el calendario de pago del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los desembolsos correspondientes a la primera quincena de septiembre para los servidores públicos de este mes se realizarán los días jueves 11, viernes 12 y lunes 15 de septiembre de 2025.

Fechas de la segunda quincena de agosto de 2025

Jueves 11 de septiembre: Grupo N°1

  • Agentes del S.P.I.
  • Ministerio de Educación
  • Estamentos de Seguridad
  • Ministerio de Cultura

Viernes 12 de septiembre: Grupo N°2

  • Asamblea Nacional
  • Contraloría General
  • Ministerio de la Presidencia
  • Ministerio de Relaciones Exteriores
  • Ministerio de Comercio e Industrias
  • Ministerio de Obras Públicas
  • Ministerio de Economía y Finanzas
  • Ministerio de Gobierno
  • Ministerio de Seguridad Pública
  • Ministerio de Ambiente
  • Tribunal Administrativo
  • Defensoría del Pueblo

Lunes 15 de septiembre: Grupo N°3

  • Ministerio de Desarrollo Agropecuario
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de Trabajo
  • Ministerio de Vivienda
  • Ministerio de Desarrollo Social
  • Tribunal Administrativo Tributario
  • Ministerio de la Mujer
  • Órgano Judicial
  • Procuraduría General de la Nación y y de la Administración
  • Tribunal Electoral
  • Fiscalía General Electoral
  • Otros gastos de Adminsitración
  • Tribunal de Cuentas
  • Fiscalía de Cuentas

Conozca el calendario de pago para el segundo semestre de 2025 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/

