Panamá Deportes -  5 de septiembre de 2025 - 13:53

Panamá vs. Guatemala: estas son las medidas de seguridad y tránsito para el partido del 8 de septiembre

El partido Panamá vs. Guatemala está programado para este lunes 8 de septiembre, a las 8:30 p.m., en el Estadio Rommel Fernández.

Ana Canto
Por Ana Canto

Las autoridades panameñas brindaron detalles sobre las medidas de seguridad y control de tránsito que se implementarán antes, durante y después del partido entre Panamá y Guatemala, correspondiente a la ronda final de las eliminatorias mundialistas.

El encuentro está programado para este lunes 8 de septiembre, a las 8:30 p.m., en el Estadio Rommel Fernández.

Según la información oficial, todos los boletos ya están vendidos, por lo que se espera una asistencia aproximada de 21 mil fanáticos.

Panamá vs. Guatemala: Medidas de seguridad y de tránsito

Seguridad dentro y fuera del estadio

  • Se instalarán cinco filtros de seguridad en los accesos del Estadio Rommel Fernández.
  • Habrá tres anillos de seguridad en las vías próximas al estadio, desde el área de Río Abajo.
  • Se prohibirá el ingreso de objetos punzocortantes, artefactos pirotécnicos y armas de fuego.
  • Un juez de paz estará presente para mediar en caso de conflictos.
  • La afición guatemalteca será ubicada en el área norte del estadio.

Operatividad de tránsito y movilidad

  • Las puertas del estadio abrirán desde las 4:00 p.m.
  • Se implementará un operativo de tránsito especial para mantener el flujo vehicular sin necesidad de habilitar desvíos.
  • MiBus ofrecerá transporte gratuito desde la estación El Crisol del Metro de Panamá hacia el estadio, a partir de las 4:30 p.m.
  • Al finalizar el partido, los asistentes podrán tomar el bus de regreso hacia la estación El Crisol.

