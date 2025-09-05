Panamá vs. Guatemala: estas son las medidas de seguridad y tránsito para el partido del 8 de septiembre

Las autoridades panameñas brindaron detalles sobre las medidas de seguridad y control de tránsito que se implementarán antes, durante y después del partido entre Panamá y Guatemala, correspondiente a la ronda final de las eliminatorias mundialistas.
Según la información oficial, todos los boletos ya están vendidos, por lo que se espera una asistencia aproximada de 21 mil fanáticos.
Panamá vs. Guatemala: Medidas de seguridad y de tránsito
Seguridad dentro y fuera del estadio
- Se instalarán cinco filtros de seguridad en los accesos del Estadio Rommel Fernández.
- Habrá tres anillos de seguridad en las vías próximas al estadio, desde el área de Río Abajo.
- Se prohibirá el ingreso de objetos punzocortantes, artefactos pirotécnicos y armas de fuego.
- Un juez de paz estará presente para mediar en caso de conflictos.
- La afición guatemalteca será ubicada en el área norte del estadio.
Operatividad de tránsito y movilidad
- Las puertas del estadio abrirán desde las 4:00 p.m.
- Se implementará un operativo de tránsito especial para mantener el flujo vehicular sin necesidad de habilitar desvíos.
- MiBus ofrecerá transporte gratuito desde la estación El Crisol del Metro de Panamá hacia el estadio, a partir de las 4:30 p.m.
- Al finalizar el partido, los asistentes podrán tomar el bus de regreso hacia la estación El Crisol.