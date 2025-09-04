Eliminatorias Mundialistas Deportes -  4 de septiembre de 2025 - 18:40

Selección de Panamá iguala 0-0 ante Surinam en la ronda final de eliminatorias mundialistas

El próximo encuentro de las eliminatorias mundialistas de la Selección de Panamá será el lunes 8 de septiembre ante Guatemala.

FEPAFUT
Ana Canto
Por Ana Canto

La Selección de Panamá igualó 0-0 ante Surinam en el partido de la ronda final de las eliminatorias mundialistas de Concacaf, disputado en el Dr. Franklin Essed Stadium, en la ciudad de Paramaribo. Con este resultado, ambas selecciones sumaron un punto.

Las oportunidades de gol surgieron desde los primeros minutos del encuentro. Surinam atacó el arco de Orlando “El Cuty” Mosquera, mientras que Panamá respondió con acciones similares, incluso durante el segundo tiempo.

El equipo panameño generó tiros libres, pero no logró concretar ninguna anotación.

En los segundos 45 minutos, ingresaron los cambios por Panamá: Eric Davis, José Fajardo, Carlos Harvey y Édgar Bárcenas.

Próximo partido de la Selección de Panamá

El próximo encuentro de las eliminatorias mundialistas será el lunes 8 de septiembre ante Guatemala, en el Estadio Rommel Fernández, a partir de las 7:00 p.m.

Podrá verlo en vivo a través de RPCTV y https://www.telemetro.com/endirecto.

