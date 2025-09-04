Surinam vs. Panamá: madre del Pumita Rodríguez envía mensaje de apoyo a su hijo y a la selección

Madre del Pumita Rodríguez envía mensaje de apoyo a su hijo y a la selección para el partido Surinam vs Panamá.

A las 4:30 p.m. de hoy se disputará el partido de la ronda final de las Eliminatorias Mundialistas entre Surinam y Panamá , el cual será transmitido en vivo por RPC TV y Telemetro.

El equipo panameño se encuentra en Paramaribo, capital del país rival. Previo al encuentro, la madre del delantero José Luis “Pumita” Rodríguez, Sandra Francis, envió un emotivo mensaje de apoyo a su hijo y a toda la selección desde Panamá.

"Quiero tomar este espacio para mandarle un mensaje a mi hijo hasta la concentración, de que estás empezando un camino nuevo y les deseo mucha suerte y que Dios me los bendiga a toda la selección completa", expresó. Además, destacó que en El Chorrillo se ha habilitado una sede de apoyo completamente preparada para brindar respaldo al equipo panameño.

Hasta el momento, se desconoce la alineación inicial de Panamá. Se espera que en las próximas horas, el director técnico Thomas Christiansen anuncie a los jugadores convocados.