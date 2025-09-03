Panamá vs Surinam: Christiansen y Godoy resaltan compromiso de la Selección en las Eliminatorias 2026

El director técnico de la Selección de Panamá , Thomas Christiansen, aseguró que el partido de este jueves ante Surinam será “difícil, pero no imposible”, y destacó la importancia de comenzar con un buen resultado en la ronda final de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

“Espero ver a un equipo valiente, con ganas, que compita los 90 minutos y que tenga la capacidad mental para gestionar el partido”, señaló Christiansen en conferencia de prensa.

Christiansen y el compromiso antes del Panamá vs Surinam en las Eliminatorias 2026

El director técnico de la Selección Nacional, Thomas Christiansen (@T9Christiansen), manifestó que mañana en el enfrentamiento ante Surinam espera ver a un equipo valiente, con ganas, que compita los 90 minutos, y con la capacidad mental para gestionar el partido.Señaló que es…

El entrenador destacó además el buen estado físico de los convocados, quienes llegan tras competir en diferentes ligas internacionales: “Esta fecha es importante, tenemos jugadores activos en todas las ligas. Lo fundamental es salir de esta primera ventana con el máximo número de puntos”.

Por su parte, el capitán de “La Roja”, Aníbal Godoy, recalcó la ilusión y el compromiso del grupo: “Sabemos que nos jugamos muchísimo. Queremos ganar todos los partidos, pero somos conscientes de lo exigente que es la eliminatoria. El grupo está motivado y enfocado en clasificar a la Copa del Mundo 2026”.

El duelo entre Panamá y Surinam marcará el inicio de un nuevo camino eliminatorio para los canaleros, quienes buscan su segunda clasificación mundialista tras Rusia 2018.