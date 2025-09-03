Fúbtol Deportes -  3 de septiembre de 2025 - 15:59

Panamá vs Surinam: Christiansen y Godoy resaltan compromiso de la Selección en las Eliminatorias 2026

Resaltan el compromiso de la Selección de Panamá de cara al duelo contra Surinam en el inicio de la ronda final de las eliminatorias al Mundial 2026.

DT Thomas Christiansen

DT Thomas Christiansen, antes del partido Panamá vs Surinam 

Foto/AFP
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El director técnico de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, aseguró que el partido de este jueves ante Surinam será “difícil, pero no imposible”, y destacó la importancia de comenzar con un buen resultado en la ronda final de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

“Espero ver a un equipo valiente, con ganas, que compita los 90 minutos y que tenga la capacidad mental para gestionar el partido”, señaló Christiansen en conferencia de prensa.

Christiansen y el compromiso antes del Panamá vs Surinam en las Eliminatorias 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1963340202036138307&partner=&hide_thread=false

El entrenador destacó además el buen estado físico de los convocados, quienes llegan tras competir en diferentes ligas internacionales: “Esta fecha es importante, tenemos jugadores activos en todas las ligas. Lo fundamental es salir de esta primera ventana con el máximo número de puntos”.

Por su parte, el capitán de “La Roja”, Aníbal Godoy, recalcó la ilusión y el compromiso del grupo: “Sabemos que nos jugamos muchísimo. Queremos ganar todos los partidos, pero somos conscientes de lo exigente que es la eliminatoria. El grupo está motivado y enfocado en clasificar a la Copa del Mundo 2026”.

El duelo entre Panamá y Surinam marcará el inicio de un nuevo camino eliminatorio para los canaleros, quienes buscan su segunda clasificación mundialista tras Rusia 2018.

En esta nota:
Seguir leyendo

Activan Alerta Amber por desaparición de cuatro adolescentes en Panamá

Septiembre es el Mes de la Biblia en Panamá: reflexiones y actividades 2025

Estados Unidos entrega alimentos a Panamá a través del Programa Denton

Recomendadas

Más Noticias