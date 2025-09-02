Todo sobre Surinam vs Panamá: hora, fecha y lo que debes saber de las Eliminatorias

La Selección Mayor Masculina de Panamá inicia su camino en la Ronda Final de las Eliminatorias Concacaf 2025 enfrentando a Surinam este jueves 4 de septiembre en el Dr. Franklin Essed Stadium de Paramaribo.

Selección de Panamá, comprometidos ante los primeros encuentros de eliminatorias

seleccion de panama copa oro 2025.png FEPAFUT

El compromiso marcará el debut de los dirigidos por el técnico Thomas Christiansen, quien presentó el pasado 28 de agosto la lista de 24 jugadores convocados para los dos primeros encuentros del Grupo A.

Este primer choque será crucial para medir las aspiraciones de Panamá rumbo al próximo Mundial, en una fase donde cada punto puede definir la clasificación.

La FEPAFUT destacó que el equipo llega con una mezcla de jugadores de experiencia y jóvenes talentos, listos para competir en un escenario exigente como el caribeño.