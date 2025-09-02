Fútbol Deportes -  2 de septiembre de 2025 - 07:28

Todo sobre Surinam vs Panamá: hora, fecha y lo que debes saber de las Eliminatorias

La Selección de Panamá debuta en las Eliminatorias Mundialistas 2025 contra Surinam este 4 de septiembre. Conoce la hora y lugar

Todo sobre Surinam vs Panamá

Todo sobre Surinam vs Panamá

Michael Owens / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

La Selección Mayor Masculina de Panamá inicia su camino en la Ronda Final de las Eliminatorias Concacaf 2025 enfrentando a Surinam este jueves 4 de septiembre en el Dr. Franklin Essed Stadium de Paramaribo.

  • Fecha: Jueves, 4 de septiembre de 2025
  • Hora en Panamá: 4:30 p.m.
  • Lugar: Dr. Franklin Essed Stadium, Paramaribo, Surinam

Selección de Panamá, comprometidos ante los primeros encuentros de eliminatorias

seleccion de panama copa oro 2025.png

El compromiso marcará el debut de los dirigidos por el técnico Thomas Christiansen, quien presentó el pasado 28 de agosto la lista de 24 jugadores convocados para los dos primeros encuentros del Grupo A.

Noticia relacionada: Thomas Christiansen revela lista de convocados para partidos eliminatorias Concacaf

Este primer choque será crucial para medir las aspiraciones de Panamá rumbo al próximo Mundial, en una fase donde cada punto puede definir la clasificación.

La FEPAFUT destacó que el equipo llega con una mezcla de jugadores de experiencia y jóvenes talentos, listos para competir en un escenario exigente como el caribeño.

En esta nota:
Seguir leyendo

¡Confirmados! Estos artistas se presentarán en los Premios Juventud en Panamá

Alerta AMBER en Panamá: lo que se sabe sobre las cuatro adolescentes desaparecidas

MOP licita rehabilitación de 12 puentes vehiculares en la ciudad de Panamá

Recomendadas

Más Noticias