MINSA registra dron para llevar insumos médicos a la comarca Ngäbe Buglé

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que ha registrado el dron del proyecto “Nun Jukrä Tä Kwin”, destinado a transportar insumos médicos a la comarca Ngäbe Buglé, superando barreras geográficas y mejorando el acceso a la salud en zonas remotas.
MINSA registra dron para llevar insumos médicos
La inscripción de la aeronave tripulada a distancia se realizó en las instalaciones de la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá, con el apoyo de la OPS y la Fundación Barcelona, como parte del plan Revolución Digital en Salud, que busca extender la cobertura de atención primaria mediante el uso de drones.
Los drones permitirán transportar medicamentos, insumos médicos y muestras, reduciendo los tiempos de espera y fortaleciendo la atención en poblaciones vulnerables. Además, aportan un modelo sostenible, disminuyendo costos operativos y asegurando un impacto positivo duradero en la comunidad.
Previamente, el MINSA sostuvo reuniones con los jefes de programas de salud de la comarca para identificar enfermedades prevalentes y necesidades prioritarias, asegurando que la implementación del proyecto se enfoque en los sectores más necesitados.