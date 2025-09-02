MINSA registra dron para llevar insumos médicos a la comarca Ngäbe Buglé

El Ministerio de Salud ( MINSA ) informó que ha registrado el dron del proyecto “Nun Jukrä Tä Kwin”, destinado a transportar insumos médicos a la comarca Ngäbe Buglé, superando barreras geográficas y mejorando el acceso a la salud en zonas remotas.

MINSA registra dron para llevar insumos médicos

El @MINSAPma informó que ha registrado el dron del proyecto "Nun Jukrä Tä Kwin", que llevará insumos médicos a la comarca Ngäbe Buglé, el cual permitirá superar las barreras geográficas.



La inscripción de la aeronave tripulada a distancia se llevó a cabo en las instalaciones de…

La inscripción de la aeronave tripulada a distancia se realizó en las instalaciones de la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá, con el apoyo de la OPS y la Fundación Barcelona, como parte del plan Revolución Digital en Salud, que busca extender la cobertura de atención primaria mediante el uso de drones.

Los drones permitirán transportar medicamentos, insumos médicos y muestras, reduciendo los tiempos de espera y fortaleciendo la atención en poblaciones vulnerables. Además, aportan un modelo sostenible, disminuyendo costos operativos y asegurando un impacto positivo duradero en la comunidad.

Previamente, el MINSA sostuvo reuniones con los jefes de programas de salud de la comarca para identificar enfermedades prevalentes y necesidades prioritarias, asegurando que la implementación del proyecto se enfoque en los sectores más necesitados.