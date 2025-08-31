Feria de carnet blanco y verde este 2 y 3 de septiembre: descubre dónde será en Panamá

El Ministerio de Salud (MINSA) anunció la realización de una feria para la obtención de carnet blanco y verde los días martes 2 y miércoles 3 de septiembre, en la Gran Terminal de Albrook, desde las 7:00 a.m.
- B/. 30.00 para el carnet blanco
- B/. 15.00 para el carnet verde
Requisitos para el carnet blanco y verde
Carnet blanco
- Fotos tamaño carnet
- Copia de cédula o pasaporte
- Muestra de heces y envases adecuados
- Mayores de 40 años ir en ayunas
Carnet verde
- Copia de cédula o pasaporte
- Dos fotos tamaño carnet
- Copia de carnet blanco y verde