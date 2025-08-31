Panamá Nacionales -  31 de agosto de 2025 - 16:23

Feria de carnet blanco y verde este 2 y 3 de septiembre: descubre dónde será en Panamá

El MINSA anunció la feria de carnet blanco y verde los días martes 2 y miércoles 3 de septiembre. Descubra más detalles en esta nota.

Feria de carnet blanco y verde del MINSA. 

Telemetro
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Salud (MINSA) anunció la realización de una feria para la obtención de carnet blanco y verde los días martes 2 y miércoles 3 de septiembre, en la Gran Terminal de Albrook, desde las 7:00 a.m.

Los costos establecidos son:

  • B/. 30.00 para el carnet blanco
  • B/. 15.00 para el carnet verde

Requisitos para el carnet blanco y verde

Carnet blanco

  • Fotos tamaño carnet
  • Copia de cédula o pasaporte
  • Muestra de heces y envases adecuados
  • Mayores de 40 años ir en ayunas

Carnet verde

  • Copia de cédula o pasaporte
  • Dos fotos tamaño carnet
  • Copia de carnet blanco y verde
feria de carnet
Feria de carnet blanco del MINSA.

