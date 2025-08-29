Minsa refuerza coordinación hospitalaria para mejorar atención en el sistema público de salud

Con el propósito de fortalecer la red hospitalaria y garantizar una atención más oportuna en el sistema público, el Ministerio de Salud ( Minsa ) sostuvo este viernes una reunión estratégica con directores de hospitales y directores nacionales de la institución. Durante el encuentro se abordaron aspectos relacionados con la revisión de normas, protocolos, guías y procesos de atención, con miras a impulsar la mejora continua en los servicios de salud.

La directora de Provisión de los Servicios de Salud del Minsa, Yelkys Gill, subrayó que estas acciones están orientadas a fortalecer la atención al paciente, mejorar la capacidad de respuesta en los servicios de urgencias y optimizar los traslados entre instalaciones de salud.

Gill destacó además que la coordinación debe realizarse de manera conjunta con la Caja de Seguro Social (CSS), a fin de establecer un plan de mejora constante mediante la revisión de procesos internos.

Minsa refuerza coordinación hospitalaria para mejorar la atención

ministrodesalud MINSA

Por su parte, el subdirector general de Salud de la Población, Pedro Contreras, explicó que se han revisado las normas vigentes y los resultados obtenidos en la atención a pacientes, evaluando la necesidad de ajustes para alinearse a las disposiciones actuales.

Desde las regiones, la directora del Hospital Cecilio Castillero en Herrera, Cindy Flores, calificó la reunión como productiva, al estar encaminada a reforzar la calidad de atención que se brinda a los usuarios.

“Mejoraremos lo que se tenga que mejorar y avanzaremos siempre en beneficio de nuestros pacientes”, concluyó Flores.