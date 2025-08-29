MIDA analiza retos y proyecciones de la caficultura en Chiriquí

La actualidad, retos y proyecciones de la caficultura en Panamá fueron analizados por especialistas del Ministerio de Desarrollo Agropecuario ( MIDA ) durante una reunión realizada en el vivero de la institución en Bugaba, Chiriquí.

El coordinador del programa de café de la Dirección Nacional de Agricultura, José Him, destacó que el objetivo es lograr la sostenibilidad del cultivo y alcanzar mayores rendimientos mediante un manejo técnico adecuado.

El encuentro coincidió con el inicio de la cosecha en el distrito de Renacimiento, principal zona productora de café en el país, y contó con la participación de técnicos de las agencias de extensión del MIDA en Chiriquí, así como de representantes de empresas compradoras del grano.

MIDA analiza la actualidad de la caficultura panameña

De acuerdo con Him, bajo el liderazgo del ministro del MIDA, Roberto Linares, se desarrolla un Plan Nacional de Café Robusta, cuyos resultados se esperan a mediano plazo e involucran a los distintos sectores de la cadena productiva.

Durante la sesión se abordaron aspectos técnicos clave como fitosanidad, fertilización, poda y manejo de la cosecha, con el fin de elevar la calidad de la taza y mejorar la competitividad del café panameño.

Por su parte, el encargado del Programa de Café del MIDA en Chiriquí, Alexis Bonilla, informó que para la cosecha 2025-2026 se espera una producción de alrededor de 100 mil quintales de café en la provincia.