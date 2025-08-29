DGI, uso de factura electrónica gratuito: ¿A partir de cuándo y quiénes podrán usarlo?

La Dirección General de Ingresos ( DGI ) informó que a partir de enero de 2026 entrarán en vigencia nuevas disposiciones sobre el uso del facturador gratuito, herramienta digital para la emisión de comprobantes fiscales.

De acuerdo con la Resolución N.º 201-6299 del 29 de julio de 2025, publicada en la Gaceta Oficial 30350 el lunes 25 de agosto, este sistema solo podrá ser utilizado por contribuyentes cuya facturación anual no supere los $36,000.

DGI anuncia nuevas restricciones para el uso del facturador

En el caso de quienes registren ingresos superiores a este monto, estarán obligados a contratar los servicios de un Proveedor Autorizado de Facturación Electrónica (PAFE) para cumplir con la normativa.

La DGI explicó que esta medida forma parte de las adecuaciones al sistema de facturación electrónica en Panamá, con el propósito de modernizar y ordenar los procesos tributarios, así como facilitar el control fiscal y la transparencia en las operaciones comerciales.