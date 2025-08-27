DGI limitará uso del facturador gratuito desde enero de 2026

DGI limitará uso del facturador gratuito DGI

Por Noemí Ruíz La Dirección General de Ingresos (DGI) anunció que a partir de enero de 2026 se aplicarán nuevas restricciones en el uso del facturador gratuito. Según la entidad, esta herramienta digital solo podrá ser utilizada por contribuyentes cuya facturación anual no supere los $36,000. Según lo establece la Resolución N.º 201-6299 de 29 de julio de 2025, publicada este lunes 25 de agosto en la Gaceta Oficial 30350.

