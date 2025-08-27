Panamá Nacionales -  27 de agosto de 2025 - 15:19

DGI limitará uso del facturador gratuito desde enero de 2026

A partir de enero de 2026, la DGI restringirá el facturador gratuito. Solo podrán usarlo contribuyentes con ingresos de hasta $36,000 al año.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Dirección General de Ingresos (DGI) anunció que a partir de enero de 2026 se aplicarán nuevas restricciones en el uso del facturador gratuito. Según la entidad, esta herramienta digital solo podrá ser utilizada por contribuyentes cuya facturación anual no supere los $36,000. Según lo establece la Resolución N.º 201-6299 de 29 de julio de 2025, publicada este lunes 25 de agosto en la Gaceta Oficial 30350.

En el caso de quienes registren ingresos superiores a ese monto, estarán obligados a contratar los servicios de un Proveedor Autorizado de Facturación Electrónica (PAFE) para emitir sus comprobantes fiscales. La medida forma parte de las adecuaciones del sistema de facturación electrónica en Panamá, con el objetivo de modernizar y ordenar los procesos tributarios, indicó la DGI.

