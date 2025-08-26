ASEP amplía horarios de atención a ciudadanos desde septiembre 2025

La Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) anunció que, a partir del 1 de septiembre de 2025, ampliará sus horarios de atención para consultas y recepción de reclamos relacionados con los servicios públicos.
Nuevos horarios de atención en la ASEP
- Lunes a viernes: 8:00 a.m. – 6:00 p.m. (dos horas adicionales)
- Sábados: 8:00 a.m. – 4:00 p.m.
"La razón del cambio de horario es sencilla: facilitarle la vida al ciudadano, que tenga la posibilidad de venir a nuestras oficinas en horarios más cercanos a sus necesidades", explicó Edwin González, director nacional de Atención al Usuario.
Esta medida busca mejorar el servicio al usuario y adaptarse a las necesidades de los ciudadanos que requieren atención fuera del horario tradicional.