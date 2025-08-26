Panamá Nacionales -  26 de agosto de 2025 - 12:00

ASEP amplía horarios de atención a ciudadanos desde septiembre 2025

La ASEP amplía atención de lunes a viernes hasta las 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., facilitando consultas y reclamos sobre servicios públicos.

ASEP amplía horarios de atención a ciudadanos 

ASEP amplía horarios de atención a ciudadanos 

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) anunció que, a partir del 1 de septiembre de 2025, ampliará sus horarios de atención para consultas y recepción de reclamos relacionados con los servicios públicos.

Nuevos horarios de atención en la ASEP

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1960383224258945170&partner=&hide_thread=false
  • Lunes a viernes: 8:00 a.m. – 6:00 p.m. (dos horas adicionales)
  • Sábados: 8:00 a.m. – 4:00 p.m.

"La razón del cambio de horario es sencilla: facilitarle la vida al ciudadano, que tenga la posibilidad de venir a nuestras oficinas en horarios más cercanos a sus necesidades", explicó Edwin González, director nacional de Atención al Usuario. "La razón del cambio de horario es sencilla: facilitarle la vida al ciudadano, que tenga la posibilidad de venir a nuestras oficinas en horarios más cercanos a sus necesidades", explicó Edwin González, director nacional de Atención al Usuario.

Esta medida busca mejorar el servicio al usuario y adaptarse a las necesidades de los ciudadanos que requieren atención fuera del horario tradicional.

En esta nota:
Seguir leyendo

ASEP inicia proceso consultivo para venta de acciones de empresas de distribución eléctrica

Análisis de las jubilaciones especiales, remuneraciones y retos de la justicia

Policía Nacional aprehende a tres por blanqueo de capitales en Panamá

Recomendadas

Más Noticias