INADEH abre cursos virtuales y presenciales para septiembre 2025

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) publicó su lista de cursos disponibles en septiembre de 2025, tanto en modalidad presencial como virtual, en la ciudad de Panamá y otras provincias.
Cursos presenciales destacados por el INADEH
- Práctica profesional para agente de soporte V7.0
- Instalación y operación de equipos de media tensión subterráneo
- Mantenimiento en sistemas de media tensión subterráneo
- Operación básica en piso y habitación
- Intermediate Levels
- Arreglo de barba y bigote
Cursos virtuales disponibles
- Seguridad Industrial y Riesgos Profesionales Nivel Avanzado
- Elementary A
- Beginner B
Para conocer los turnos vespetino, nocturno o matutino de cada curso, ingresa a Buscador de Cursos por Centro del INADEH