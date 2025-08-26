Panamá Nacionales -  26 de agosto de 2025 - 10:57

INADEH abre cursos virtuales y presenciales para septiembre 2025

El INADEH ofrece cursos presenciales y virtuales en Panamá y provincias para septiembre 2025. Conoce modalidades, horarios y duración de cada programa.

INADEH abre cursos virtuales y presenciales

@InadehOficial
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) publicó su lista de cursos disponibles en septiembre de 2025, tanto en modalidad presencial como virtual, en la ciudad de Panamá y otras provincias.

Cursos presenciales destacados por el INADEH

  • Práctica profesional para agente de soporte V7.0
  • Instalación y operación de equipos de media tensión subterráneo
  • Mantenimiento en sistemas de media tensión subterráneo
  • Operación básica en piso y habitación
  • Intermediate Levels
  • Arreglo de barba y bigote
Cursos virtuales disponibles

  • Seguridad Industrial y Riesgos Profesionales Nivel Avanzado
  • Elementary A
  • Beginner B

Para conocer los turnos vespetino, nocturno o matutino de cada curso, ingresa a Buscador de Cursos por Centro del INADEH

