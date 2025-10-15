Fútbol Deportes -  15 de octubre de 2025 - 07:43

Eliminatoria CONCACAF: Así queda Panamá en la tabla de posiciones del Grupo A

Panamá empató 1-1 ante Surinam y suma 6 puntos en el Grupo A de la eliminatoria Concacaf, detrás del líder por diferencia de goles.

Eliminatoria CONCACAF: Tabla de posiciones del Grupo A

Noemí Ruíz
La Selección de Panamá logró un empate 1-1 ante Surinam en su cuarto partido por la eliminatoria mundialista de la Concacaf, resultado que mantiene a “La Roja” en la segunda posición del Grupo A, con 6 puntos, los mismos que el líder Surinam, que ocupa el primer lugar por diferencia de goles.

El conjunto dirigido por Thomas Christiansen enfrentó un partido complicado en el que Surinam abrió el marcador, pero los panameños reaccionaron en los minutos finales para rescatar un punto vital que los mantiene en la pelea por la clasificación.

Con este resultado, Panamá suma una victoria, tres empates y ninguna derrota, quedando a la espera del resultado entre Guatemala y El Salvador, encuentro que puede definir temporalmente las posiciones del grupo.

El equipo nacional regresará a la acción el 13 de noviembre, cuando visitará a Guatemala, y cerrará su participación en casa ante El Salvador, el 18 de noviembre, en el Estadio Rommel Fernández.

Tabla de posiciones – Grupo A (Concacaf, tras la cuarta jornada)

  • Surinam: 6 puntos
  • Panamá: 6 puntos
  • Guatemala: 5 puntos
  • El Salvador: 3 puntos
