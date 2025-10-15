Eliminatoria CONCACAF: Así queda Panamá en la tabla de posiciones del Grupo A

La Selección de Panamá logró un empate 1-1 ante Surinam en su cuarto partido por la eliminatoria mundialista de la Concacaf, resultado que mantiene a “La Roja” en la segunda posición del Grupo A, con 6 puntos, los mismos que el líder Surinam, que ocupa el primer lugar por diferencia de goles.

El conjunto dirigido por Thomas Christiansen enfrentó un partido complicado en el que Surinam abrió el marcador, pero los panameños reaccionaron en los minutos finales para rescatar un punto vital que los mantiene en la pelea por la clasificación.

Con este resultado, Panamá suma una victoria, tres empates y ninguna derrota, quedando a la espera del resultado entre Guatemala y El Salvador, encuentro que puede definir temporalmente las posiciones del grupo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Telemetro/status/1978297881619567008&partner=&hide_thread=false ¡Con el corazón en la mano! Panamá empata en el último minuto ante Surinam y sigue soñando con el Mundial 2026 https://t.co/Uc25xM9XQS — Telemetro (@Telemetro) October 15, 2025

El equipo nacional regresará a la acción el 13 de noviembre, cuando visitará a Guatemala, y cerrará su participación en casa ante El Salvador, el 18 de noviembre, en el Estadio Rommel Fernández.

Tabla de posiciones – Grupo A (Concacaf, tras la cuarta jornada)

Surinam: 6 puntos

6 puntos Panamá: 6 puntos

6 puntos Guatemala: 5 puntos

5 puntos El Salvador: 3 puntos