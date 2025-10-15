Panamá Nacionales -  15 de octubre de 2025 - 16:00

¡Prepárese y tome nota! IMA publica donde habrá agroferias para el jueves 16 de octubre

El IMA realiza venta de bolsas de alimentos a B/.5.00 en sus agroferias, como parte de una iniciativa para ofrecer productos de primera necesidad.

IMA publica donde habrá agroferias 

IMA publica donde habrá agroferias 

@IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizarán el jueves 16 de octubre una nueva jornada de agroferias en diversas regiones del país, con el objetivo de facilitar el acceso a productos de primera necesidad a precios accesibles para la población.

Importante recordar que en las agroferias, agrotiendas los compradores deben llevar sus bolsas reutilizable, estar a tiempo a las 8:00 a.m. y escoger los mejores productos frescos, saludables y a bajos precios.

Agroferia del IMA para el jueves 16 de octubre

Herrera

  • Estacionamiento de IDIAP, corregimiento de Divisa, distrito de Santa María

Chiriquí

  • Municipio de Río Sereno, distrito de Renacimiento.

Darién

  • Cancha techada de la comunidad de Yaviza, distrito de Pinogana

Panamá

  • Gazebo frente a la Junta Comunal de Chilibre distrito de Panamá.

Coclé

  • Cancha techada de San Roque, corregimiento de Aguadulce cabecera, distrito de Aguadulce

Panamá Oeste

  • Junta Comunal de Sorá, distrito de Chame.

Los Santos

  • A un costado de la iglesia San Juan Bautista, distrito de Macaracas.

Veraguas

  • Cancha Municipal de San Francisco, corregimiento de San Francisco cabecera.
  • Casa Comunal de Aromillo, distrito de Cañazas.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/1978145744990224814?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1978145744990224814%7Ctwgr%5E1204f0a54775b3fbdd8db381638ac5b498ff4b7e%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Ftelemetro.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17605618793490879&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Agroferias del IMA: arroz de 25 lb a B/. 6.25, aquí los lugares

Diputados piden al IMA y ACODECO mayor revisión de alimentos en bolsas distribuidas en agroferias

¿Dónde y cuándo? Estas son las agroferias del IMA del martes 14 y miércoles 15 de octubre

Recomendadas

Más Noticias