Presidente Mulino entrega viviendas y lanza plan de rehabilitación vial

El presidente de la República, José Raúl Mulino , entregó este miércoles las primeras viviendas del proyecto 19 de Octubre y dio la orden de proceder para el plan de rehabilitación vial del distrito de Aguadulce, en la provincia de Coclé.

Durante el acto, realizado en el salón de eventos de Importadora Americana, Mulino entregó 56 viviendas nuevas a las familias beneficiarias del corregimiento de Barrios Unidos, como parte de una urbanización que contará con 181 casas para más de 900 residentes.

Las viviendas cuentan con dos recámaras, baño, sala-comedor, cocina, lavandería, portal y rampa de acceso para personas con discapacidad. Además, el proyecto contempla la construcción de una cancha deportiva, dos parques recreativos, calles de hormigón, un área comercial, una Infoplaza y una planta de tratamiento, en un terreno de seis hectáreas.

Rehabilitación de calles en Aguadulce

image

En el mismo acto, el mandatario dio inicio al proyecto de rehabilitación de 106 calles internas de Aguadulce, que suman 29.7 kilómetros.

La obra fue adjudicada al Consorcio Aguadulce (Constructora Meco, S.A. y Constructora Meco Panamá, S.A.), con una inversión de B/.10.3 millones y un tiempo de ejecución de 540 días calendario, además de 36 meses de mantenimiento.

El presidente estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, el ministro de Vivienda, Jaime Jované, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, el gobernador de Coclé, Irving González, y el alcalde de Aguadulce, Cristian Eccles.

Avances en salud, energía y agua potable para Coclé

image

Mulino también destacó los avances de su administración en materia de infraestructura pública, salud, energía y agua potable en la provincia. Los trabajos iniciarán a comienzos de 2026 y concluirán en diciembre de 2029, beneficiando a unas 100 mil personas, de las cuales 87 mil residen en Coclé.

Asimismo, se adelanta la rehabilitación de la planta potabilizadora de Farallón, ejecutada por Cox Energy, S.A., con una inversión de B/.3.6 millones para mejorar el servicio a 2,554 residentes y a miles de turistas que visitan la zona hotelera.