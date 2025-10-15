Coclé Nacionales -  15 de octubre de 2025 - 09:51

Presidente Mulino inaugura nueva escuela en Aguadulce

José Raúl Mulino entregó la nueva Escuela El Barrero en Aguadulce, con infraestructura moderna y espacios seguros para estudiantes tras 10 años de espera.

Presidente Mulino inaugura nueva escuela 

Presidente Mulino inaugura nueva escuela 

@Presidencia
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de la República, José Raúl Mulino, entregó oficialmente la nueva Escuela El Barrero en Aguadulce, provincia de Coclé, cumpliendo un anhelo de más de 10 años para la comunidad educativa local.

Presidente Mulino entregó nuevos equipos tecnológicos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JoseRaulMulino/status/1978471419152322848&partner=&hide_thread=false

Durante la inauguración, el mandatario recordó las difíciles condiciones en las que los estudiantes recibían clases: “Yo vi los videos de esos niños dando clases bajo árboles porque nadie les cumplió. Hoy tienen su escuela digna, segura y bonita, como se merecen… Para que nuestros niños y niñas sigan estudiando y soñando en grande”, expresó Mulino.

La nueva escuela está equipada con infraestructura moderna, espacios adecuados para la enseñanza y áreas recreativas, ofreciendo un ambiente seguro y propicio para el aprendizaje, que permitirá a los estudiantes continuar su educación con comodidad y motivación.

En esta nota:
Seguir leyendo

Presidente Mulino asiste a honras fúnebres de Marco Antonio Fenton Achurra, héroe del 9 de enero de 1964

Presidente Mulino lanza advertencia sobre el uso de su nombre para ofrecer supuestos beneficios

Presidente Mulino advierte que vetará ley que permitiría huelga de docentes sin descuento salarial

Recomendadas

Más Noticias