Presidente Mulino inaugura nueva escuela en Aguadulce

El presidente de la República , José Raúl Mulino , entregó oficialmente la nueva Escuela El Barrero en Aguadulce, provincia de Coclé, cumpliendo un anhelo de más de 10 años para la comunidad educativa local.

Me alegra entregar la nueva Escuela El Barrero en Aguadulce!!



10 años esperaron por esto. Yo vi los videos de esos niños dando clases bajo árboles porque nadie les cumplió. Hoy tienen su escuela digna, segura y bonita, como se merecen…. Para que nuestros niños y niñas sigan… pic.twitter.com/7KNm2nOYyN — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) October 15, 2025

Durante la inauguración, el mandatario recordó las difíciles condiciones en las que los estudiantes recibían clases: “Yo vi los videos de esos niños dando clases bajo árboles porque nadie les cumplió. Hoy tienen su escuela digna, segura y bonita, como se merecen… Para que nuestros niños y niñas sigan estudiando y soñando en grande”, expresó Mulino.

La nueva escuela está equipada con infraestructura moderna, espacios adecuados para la enseñanza y áreas recreativas, ofreciendo un ambiente seguro y propicio para el aprendizaje, que permitirá a los estudiantes continuar su educación con comodidad y motivación.