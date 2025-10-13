Presidente Mulino asiste a honras fúnebres de Marco Antonio Fenton Achurra, héroe del 9 de enero de 1964

El presidente José Raúl Mulino acudió a la Iglesia del Carmen, en la ciudad de Panamá, para asistir a las honras fúnebres de Marco Antonio Fenton Achurra, uno de los héroes de la histórica gesta patriótica del 9 de enero de 1964.
Además de la despedida del mandatario, el Ministerio de la Presidencia emitió la Resolución de Duelo No. 7 del 13 de octubre de 2025, en la que se destacan los aportes de Fenton Achurra a la Patria.
“Marco Antonio Fenton Achurra, fue uno de los héroes de la Gesta Patriótica del Nueve de Enero de 1964, que marcó un antes y un después en la lucha centenaria de nuestro país por recuperar la plena soberanía en todo su territorio. Perteneció a una generación de panameños que asumió su responsabilidad histórica con determinación y amor de Patria, en la larga e intensa jornada por la consolidación del Estado Nacional de Panamá”, destaca la Resolución.
Asimismo, se resalta que, con valentía y entrega, la generación a la que perteneció Fenton Achurra abrió camino a la recuperación definitiva de la soberanía nacional, plasmada trece años después en la firma de los Tratados Torrijos-Carter, el 7 de septiembre de 1977, que puso fin a la colonia y culminó con la devolución del Canal de Panamá a manos panameñas el 31 de diciembre de 1999.