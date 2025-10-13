Presidente Mulino asiste a honras fúnebres de Marco Antonio Fenton Achurra, héroe del 9 de enero de 1964

El presidente José Raúl Mulino acudió a la Iglesia del Carmen, en la ciudad de Panamá, para asistir a las honras fúnebres de Marco Antonio Fenton Achurra, uno de los héroes de la histórica gesta patriótica del 9 de enero de 1964.

Durante la ceremonia, y como parte de los honores, al compás de la Banda Republicana, unidades de la Guardia Presidencial del Servicio de Protección Institucional (SPI) cargaron el féretro de Achurra, cubierto con la Bandera Nacional.

Además de la despedida del mandatario, el Ministerio de la Presidencia emitió la Resolución de Duelo No. 7 del 13 de octubre de 2025, en la que se destacan los aportes de Fenton Achurra a la Patria.

“Marco Antonio Fenton Achurra, fue uno de los héroes de la Gesta Patriótica del Nueve de Enero de 1964, que marcó un antes y un después en la lucha centenaria de nuestro país por recuperar la plena soberanía en todo su territorio. Perteneció a una generación de panameños que asumió su responsabilidad histórica con determinación y amor de Patria, en la larga e intensa jornada por la consolidación del Estado Nacional de Panamá”, destaca la Resolución.

Asimismo, se resalta que, con valentía y entrega, la generación a la que perteneció Fenton Achurra abrió camino a la recuperación definitiva de la soberanía nacional, plasmada trece años después en la firma de los Tratados Torrijos-Carter, el 7 de septiembre de 1977, que puso fin a la colonia y culminó con la devolución del Canal de Panamá a manos panameñas el 31 de diciembre de 1999.