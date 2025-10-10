Presidente Mulino aclara visita de su hija a la Villa Diplomática

El presidente de la República, José Raúl Mulino , aclaró este viernes una publicación del diario La Prensa relacionada con su hija, Monique Mulino, y una visita realizada a la Villa Diplomática.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JoseRaulMulino/status/1976713394917953977&partner=&hide_thread=false Tengo que aclarar la publicación de el diario La Prensa hoy en la que con todo el morbo y mala fe, sacan fotos de mis hijas en una única visita que hicieron a la Villa Diplomática para ver su estado como arquitecta y diseñadora que son. Mis hijas apoyan a su mamá en muchos de sus… — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) October 10, 2025

“Tengo que aclarar la publicación del diario La Prensa hoy en la que, con todo el morbo y mala fe, sacan fotos de mis hijas en una única visita que hicieron a la Villa Diplomática para ver su estado como arquitecta y diseñadora que son”, expresó el mandatario.

Mulino añadió que sus hijas apoyan a su madre en varios de sus proyectos sin recibir remuneración alguna, y calificó la publicación como un acto de “maldad, distintivo de ese medio”.

La aclaración surge luego de que el medio publicara imágenes relacionadas con la visita, generando comentarios en redes sociales sobre la presencia de familiares del presidente en actividades oficiales.