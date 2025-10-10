Sismo de magnitud 7.8 en Chile: alerta de tsunami no afecta a Panamá

El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile informó sobre un sismo de magnitud 7.8 registrado esta tarde en la zona del Paso de Drake, al sur de Chile.

Tras la alerta de tsunami emitida por el movimiento telúrico, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá aclaró que no existe peligro para la región centroamericana ni para Panamá.

Sismo 7.8 en Chile: alerta de tsunami no afecta a Panamá

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1976759440180388298&partner=&hide_thread=false "No hay peligro reportado para la región centroamericana, por tanto tampoco para Panamá", indica el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá tras alerta de tsunami emitida por sismo registrado esta tarde en Chile. https://t.co/lNeoabfqL4 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 10, 2025

“No hay peligro reportado para la región centroamericana, por tanto tampoco para Panamá”, indicó el instituto en un comunicado oficial, tranquilizando a la población ante posibles rumores sobre la llegada de olas de tsunami al país. “No hay peligro reportado para la región centroamericana, por tanto tampoco para Panamá”, indicó el instituto en un comunicado oficial, tranquilizando a la población ante posibles rumores sobre la llegada de olas de tsunami al país.

Autoridades locales mantienen la vigilancia y recuerdan a la ciudadanía seguir las recomendaciones de organismos sismológicos oficiales y no difundir información no confirmada sobre el evento.

El sismo en Chile se suma a la actividad sísmica frecuente en la zona del Anillo de Fuego del Pacífico, donde los movimientos telúricos son monitoreados constantemente por instituciones científicas internacionales.