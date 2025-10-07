Sismo de magnitud 4.7 se registra al oeste de Tonosí

Un sismo de magnitud preliminar 4.7 se registró la mañana de este martes 7 de octubre de 2025, a 39 kilómetros al oeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos, según informó el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (UP).

De acuerdo con el reporte técnico, el evento ocurrió a las 6:41 a.m. (hora local), con una profundidad de 14 kilómetros y fue clasificado como un evento preliminar mientras se completan los análisis.

Un sismo de magnitud preliminar 4.7 se registró esta mañana a 39 kilómetros al oeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos. pic.twitter.com/jhieSVLfN3 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 7, 2025

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) señaló que desde el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) se mantiene el monitoreo y vigilancia permanente ante la actividad sísmica registrada en la región de Azuero.

Hasta el momento, no se reportan afectaciones ni daños materiales, pero las autoridades reiteran la importancia de mantener la calma y seguir únicamente las fuentes oficiales de información ante este tipo de eventos naturales.

El SINAPROC recuerda a la población que Panamá, aunque no se encuentra sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, registra actividad sísmica constante, especialmente en las zonas del Pacífico Sur, Azuero y Chiriquí.