Hospital Nicolás A. Solano desmiente información falsa sobre atención a paciente embarazada

El Hospital Nicolás A. Solano , ubicado en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, aclaró este lunes que es falsa la información que ha circulado en algunos medios digitales sobre el manejo médico brindado a una joven embarazada de 21 años y 27 semanas de gestación en sus instalaciones.

De acuerdo con el comunicado oficial, la paciente ingresó al hospital a las 11:15 a.m. y fue atendida a las 11:24 a.m. por el servicio de Ginecología. Durante la evaluación, el especialista realizó un ultrasonido que confirmó la ausencia de actividad cardíaca fetal, lo cual coincidía con lo que había manifestado la paciente, quien reportó cinco días sin percibir movimientos fetales.

Hospital Nicolás A. Solano desmiente información falsa

image

A las 11:30 a.m. se realizó la admisión hospitalaria, iniciando el manejo médico correspondiente y procediendo con el tratamiento en sala a las 3:00 p.m., según los protocolos clínicos y éticos establecidos.

El centro médico destacó que la joven recibió atención en tiempo oportuno, y que actualmente se encuentra en buen estado general, bajo supervisión médica y con el acompañamiento del personal de salud.

“El Hospital Nicolás A. Solano reitera su compromiso con la atención médica oportuna, ética y de calidad, así como con la transparencia en la información brindada a la comunidad”, concluye el comunicado.