DGI aclara que las cartas enviadas a contribuyentes es por inconsistencias tributarias

La Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) inició el envío de cartas personalizadas a contribuyentes que presentan inconsistencias en sus informes y declaraciones juradas, como parte de sus funciones de fiscalización y promoción del cumplimiento voluntario.

DGI envía cartas a contribuyentes para corregir inconsistencias en declaraciones

La @DGIpma informó que ha iniciado el envío de cartas personalizadas a contribuyentes con inconsistencias en sus informes y declaraciones juradas, para facilitar su regularización voluntaria.



"Estas comunicaciones, basadas en información disponible, ofrecen la oportunidad de… — Telemetro Reporta (@TReporta) October 7, 2025

Según la entidad, estas comunicaciones se basan en información disponible y buscan facilitar la regularización voluntaria de los contribuyentes, ofreciéndoles la oportunidad de revisar y corregir posibles omisiones en sus declaraciones antes de la apertura de un proceso formal.

La DGI exhortó a quienes reciban estas notificaciones a atenderlas dentro de los plazos establecidos, con el fin de mantener al día sus obligaciones tributarias y evitar sanciones futuras. El MEF reiteró su compromiso con fomentar una cultura tributaria responsable y transparente, que permita fortalecer la recaudación y el desarrollo económico del país.