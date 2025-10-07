Panamá Nacionales -  7 de octubre de 2025 - 09:31

DGI aclara que las cartas enviadas a contribuyentes es por inconsistencias tributarias

La DGI del MEF inició el envío de cartas a contribuyentes con inconsistencias para que corrijan sus declaraciones y cumplan sus obligaciones fiscales.

DGI aclara que las cartas enviadas a contribuyentes 

DGI aclara que las cartas enviadas a contribuyentes 

DGI
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) inició el envío de cartas personalizadas a contribuyentes que presentan inconsistencias en sus informes y declaraciones juradas, como parte de sus funciones de fiscalización y promoción del cumplimiento voluntario.

DGI envía cartas a contribuyentes para corregir inconsistencias en declaraciones

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1975567303023497340&partner=&hide_thread=false

Según la entidad, estas comunicaciones se basan en información disponible y buscan facilitar la regularización voluntaria de los contribuyentes, ofreciéndoles la oportunidad de revisar y corregir posibles omisiones en sus declaraciones antes de la apertura de un proceso formal.

La DGI exhortó a quienes reciban estas notificaciones a atenderlas dentro de los plazos establecidos, con el fin de mantener al día sus obligaciones tributarias y evitar sanciones futuras. El MEF reiteró su compromiso con fomentar una cultura tributaria responsable y transparente, que permita fortalecer la recaudación y el desarrollo económico del país.

En esta nota:
Seguir leyendo

Gabinete aprueba acuerdo de intercambio tributario entre Panamá y Ecuador

Lotería fiscal, segundo sorteo: ¿Quiénes pueden participar y depositar las facturas?

Calendario PASE-U 2025: nuevas regiones se suman al cronograma de pagos del IFARHU

Recomendadas

Más Noticias