Panamá Nacionales -  5 de octubre de 2025 - 08:23

Jubilados y pensionados recibirán este lunes el primer pago de octubre en cheque

Jubilados esperan la sanción por el presidente de la República, para recibir el pago de intereses del CEPADEM

Jubilados y pensionados 

Jubilados y pensionados 

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que el lunes 6 de octubre se efectuará el primer pago del mes a jubilados y pensionados, correspondiente a la modalidad de cheques, según el calendario oficial de cobros.

La CSS recuerda a los beneficiarios que deben presentarse en los centros de pago habilitados, tanto en la región metropolitana como en el interior del país, portando su cédula de identidad personal vigente, a fin de realizar el retiro correspondiente de manera efectiva.

Jubilados y pensionados: Pagos de octubre

ACH

  • lunes 20 de octubre

Cheques

  • Lunes 6 y martes 21 de octubre

Calendario de pago para jubilados y pensionados aquí.

Calendario de pago a jubilados y pensionados.jpg

Pago de intereses CEPADEM a jubilados

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, afirmó que el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre el pago de intereses del CEPADEM debe ser analizado para determinar las fuentes de financiamiento.

“Hay que hacer los análisis correspondientes, revisando entes como CIACAP y PRA, además de la CSS, para poder hacerle frente a los ciudadanos de manera justa”, señaló Chapman. “Hay que hacer los análisis correspondientes, revisando entes como CIACAP y PRA, además de la CSS, para poder hacerle frente a los ciudadanos de manera justa”, señaló Chapman. “Hay que hacer los análisis correspondientes, revisando entes como CIACAP y PRA, además de la CSS, para poder hacerle frente a los ciudadanos de manera justa”, señaló Chapman. “Hay que hacer los análisis correspondientes, revisando entes como CIACAP y PRA, además de la CSS, para poder hacerle frente a los ciudadanos de manera justa”, señaló Chapman.

El presidente José Raúl Mulino evitó dar mayores detalles sobre cómo se realizará el desembolso. El fallo de la Corte declaró constitucional la Ley 727, que establece el pago de los intereses acumulados del CEPADEM, además del capital retenido en su momento.

En esta nota:
Seguir leyendo

Aprehenden a hombre con presunta droga en puesto de control de Guabalá

Desfile de bandas independientes cerrará vías en Calidonia este 5 de octubre

IFARHU: Cuando cobran los estudiantes de Concurso General de Beca vigente

Recomendadas

Más Noticias