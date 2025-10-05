Jubilados y pensionados recibirán este lunes el primer pago de octubre en cheque

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que el lunes 6 de octubre se efectuará el primer pago del mes a jubilados y pensionados , correspondiente a la modalidad de cheques, según el calendario oficial de cobros.

La CSS recuerda a los beneficiarios que deben presentarse en los centros de pago habilitados, tanto en la región metropolitana como en el interior del país, portando su cédula de identidad personal vigente, a fin de realizar el retiro correspondiente de manera efectiva.

Jubilados y pensionados: Pagos de octubre

ACH

lunes 20 de octubre

Cheques

Lunes 6 y martes 21 de octubre

Calendario de pago para jubilados y pensionados aquí.

Calendario de pago a jubilados y pensionados.jpg Css.gob.pa

Pago de intereses CEPADEM a jubilados

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, afirmó que el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre el pago de intereses del CEPADEM debe ser analizado para determinar las fuentes de financiamiento.

“Hay que hacer los análisis correspondientes, revisando entes como CIACAP y PRA, además de la CSS, para poder hacerle frente a los ciudadanos de manera justa”, señaló Chapman. “Hay que hacer los análisis correspondientes, revisando entes como CIACAP y PRA, además de la CSS, para poder hacerle frente a los ciudadanos de manera justa”, señaló Chapman. “Hay que hacer los análisis correspondientes, revisando entes como CIACAP y PRA, además de la CSS, para poder hacerle frente a los ciudadanos de manera justa”, señaló Chapman. “Hay que hacer los análisis correspondientes, revisando entes como CIACAP y PRA, además de la CSS, para poder hacerle frente a los ciudadanos de manera justa”, señaló Chapman.

El presidente José Raúl Mulino evitó dar mayores detalles sobre cómo se realizará el desembolso. El fallo de la Corte declaró constitucional la Ley 727, que establece el pago de los intereses acumulados del CEPADEM, además del capital retenido en su momento.