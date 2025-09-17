Jubilados y pensionados: CSS pagará la quincena este viernes; descubre quiénes quedan fuera

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que el segundo pago de septiembre para jubilados y pensionados en Panamá inicia la próxima semana. Las modalidades de pago serán por Acreditación bancaria (ACH): viernes 19 de septiembre y en Cheques: lunes 22 de septiembre.

Jubilados piden sanción de modificación a la Ley de descuentos para pensionados

Los jubilados y pensionados del país reiteraron su llamado al presidente José Raúl Mulino para que sancione la modificación a la Ley de descuentos, aprobada recientemente por la Asamblea Nacional, y que busca ampliar los beneficios para este sector de la población.

El dirigente de los jubilados, Guillermo Cortés, explicó que la norma representa un alivio económico para miles de adultos mayores y pidió al Ejecutivo priorizar su promulgación en Gaceta Oficial.

Descuento negociable

"Es un documento negociable, y redimirá de acuerdo a lo que consideren las autoridades. Espero que el señor Presidente, que es un hombre de derecho, lo sancione y promulgue; haga eso por los jubilados", señaló Cortés.

La propuesta de modificación busca actualizar los mecanismos de aplicación de los descuentos y garantizar que jubilados y pensionados reciban un trato justo en los comercios y servicios, tal como lo establece la Ley 6 de 1987.