Gianna Woodruff avanza a la final de los 400 m vallas en el Mundial de Atletismo Tokio 2025.

La atleta panameña Gianna Woodruff clasificó a la final de los 400 metros con vallas en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025, al registrar un tiempo de 52.66 segundos, con el que rompió su récord personal, previamente establecido en 53.69 segundos en el Mundial de Eugene 2022.
La final se disputará este viernes 19 de septiembre, en el Estadio Olímpico de Tokio, donde buscará una medalla histórica para Panamá.
El evento será transmitido en vivo por COS, a partir de las 7:00 a.m. (hora local).