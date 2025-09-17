Gianna Woodruff avanza a la final de los 400 m vallas en el Mundial de Atletismo Tokio 2025.

La atleta panameña Gianna Woodruff clasificó a la final de los 400 metros con vallas en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025, al registrar un tiempo de 52.66 segundos, con el que rompió su récord personal, previamente establecido en 53.69 segundos en el Mundial de Eugene 2022.

En las semifinales, Woodruff había finalizado tercera en su serie con un tiempo de 54.60, siendo además la undécima más rápida entre las 24 semifinalistas.

La final se disputará este viernes 19 de septiembre, en el Estadio Olímpico de Tokio, donde buscará una medalla histórica para Panamá.

El evento será transmitido en vivo por COS, a partir de las 7:00 a.m. (hora local).