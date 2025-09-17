Mundial de Atletismo 2025 Deportes -  17 de septiembre de 2025 - 11:39

Gianna Woodruff avanza a la final de los 400 m vallas en el Mundial de Atletismo Tokio 2025

La atleta panameña Gianna Woodruff avanza a la final de los 400 m vallas en el Mundial de Atletismo y rompe su récord personal.

Gianna Woodruff avanza a la final de los 400 m vallas en el Mundial de Atletismo Tokio 2025.

Gianna Woodruff avanza a la final de los 400 m vallas en el Mundial de Atletismo Tokio 2025.

Getty Images - 2025
Ana Canto
Por Ana Canto

La atleta panameña Gianna Woodruff clasificó a la final de los 400 metros con vallas en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025, al registrar un tiempo de 52.66 segundos, con el que rompió su récord personal, previamente establecido en 53.69 segundos en el Mundial de Eugene 2022.

En las semifinales, Woodruff había finalizado tercera en su serie con un tiempo de 54.60, siendo además la undécima más rápida entre las 24 semifinalistas.

La final se disputará este viernes 19 de septiembre, en el Estadio Olímpico de Tokio, donde buscará una medalla histórica para Panamá.

El evento será transmitido en vivo por COS, a partir de las 7:00 a.m. (hora local).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1968304533882483195&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Amir Murillo: Crece la expectativa por el partido Real Madrid vs Olympique de Marseille

Edmundo Sosa y los Phillies lideran la División Este de la MLB por segundo año consecutivo

Real Madrid vs. Olympique de Marsella: ¿Dónde y cuándo ver el partido de Champions en Panamá?

Recomendadas

Más Noticias