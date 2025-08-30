Gianna Woodruff cierra en el top 3 de los 400 metros vallas en la Diamond League 2025

La atleta panameña Gianna Woodruff finalizó en el tercer lugar de la tabla general de los 400 metros con vallas en la Diamond League 2025, acumulando un total de 30 puntos a lo largo de la temporada.

Gianna Woodruff cierra en el top 3 de los 400 metros vallas

Gianna Woodruff terminó en el tercer lugar en la tabla general de los 400 metros con vallas de la Diamond League 2025, donde obtuvo 30 puntos.



Un total de 30 atletas compitieron durante todo el año, la última carrera en Zúrich, Suiza, que representó la sexta de la temporada.… pic.twitter.com/Iq5Zx5yNA5 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 30, 2025

En la competencia participaron 30 atletas, con la última carrera celebrada en Zúrich, Suiza, que marcó la sexta y última cita del calendario. Woodruff volvió a destacar entre las mejores del mundo, consolidándose como una de las figuras del atletismo panameño.

Su próximo desafío será el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025, que inicia el 15 de septiembre, donde buscará continuar dejando en alto la bandera de Panamá.