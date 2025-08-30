Atletismo Deportes -  30 de agosto de 2025 - 16:41

Gianna Woodruff cierra en el top 3 de los 400 metros vallas en la Diamond League 2025

La panameña Gianna Woodruff finalizó tercera en la clasificación general de los 400 metros vallas de la Diamond League 2025 con 30 puntos.

Gianna Woodruff cierra en el top 3 de los 400 metros vallas

Gianna Woodruff cierra en el top 3 de los 400 metros vallas

@g.woodyy
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La atleta panameña Gianna Woodruff finalizó en el tercer lugar de la tabla general de los 400 metros con vallas en la Diamond League 2025, acumulando un total de 30 puntos a lo largo de la temporada.

Gianna Woodruff cierra en el top 3 de los 400 metros vallas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1961904341029200164&partner=&hide_thread=false

En la competencia participaron 30 atletas, con la última carrera celebrada en Zúrich, Suiza, que marcó la sexta y última cita del calendario. Woodruff volvió a destacar entre las mejores del mundo, consolidándose como una de las figuras del atletismo panameño.

Su próximo desafío será el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025, que inicia el 15 de septiembre, donde buscará continuar dejando en alto la bandera de Panamá.

En esta nota:
Seguir leyendo

US Open: tenista polaco logra ubicar al niño tras incidente con su gorra

"Hay seis partidos y tenemos que salir a morir", Thomas Christiansen sobre las eliminatorias mundialistas

Selección de Panamá: Everardo Rose, destacado del Plaza Amador, convocado para las eliminatorias mundialistas

Recomendadas

Más Noticias