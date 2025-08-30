Periodista Internacionales -  30 de agosto de 2025 - 16:35

Muere Alberto Padilla, expresentador de CNN en Español, a los 60 años

El periodista Alberto Padilla, reconocido por su trayectoria en CNN en Español al frente de Economía y Finanzas, falleció en Costa Rica a los 60 años.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El periodismo latinoamericano está de luto. El periodista Alberto Padilla, recordado por su labor como presentador en CNN en Español, falleció en San José, Costa Rica, a los 60 años, presuntamente a causa de un paro cardíaco.

Padilla se encontraba compartiendo en un evento social con amigos cuando presentó un malestar repentino que obligó a trasladarlo de emergencia a un hospital, donde finalmente perdió la vida. La noticia sorprendió a allegados y colegas, ya que apenas el viernes 29 de agosto había participado en una reunión social.

Con una sólida trayectoria en medios de comunicación, Alberto Padilla fue reconocido por su conducción del programa Economía y Finanzas en CNN en Español, donde se consolidó como una de las voces más respetadas en el análisis económico de la región.

Su fallecimiento deja un vacío en el periodismo hispano y en la comunidad de colegas que lo consideraban un referente profesional.

