Calendario de pagos a servidores públicos en septiembre 2025

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el calendario de pagos correspondiente al segundo semestre del año 2025 para los servidores públicos publicado por la Contraloría General de la República, el cual corresponde al mes de septiembre.
Calendario de pagos a funcionarios públicos en septiembre
Las fechas establecidas para el pago de quincenas son las siguientes:
Fechas de pago: 12 y 27 de septiembre
- Grupo 1: (SPI, MEDUCA y Policía Nacional)
Fechas de pago: 13 y 28 de septiembre
- Grupo 2: (Asamblea Nacional, Contraloría General, Ministerios de la Presidencia, Relaciones Exteriores, Comercio e Industrias, Obras Públicas, Economía y Finanzas, Gobierno, Seguridad Pública, Ambiente, Cultura y Mujer, además de la Defensoría del Pueblo)
Fechas de pago: 14 y 29 de septiembre
- Grupo 3: (Ministerios de Desarrollo Agropecuario, Salud, Trabajo, Vivienda y Desarrollo Social, Tribunal Administrativo Tributario, Órgano Judicial, Procuraduría General de la Nación, Tribunal Electoral, Fiscalía General Electoral, Otros gastos de administración, Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Cuentas)
El MEF recuerda que la Contraloría General de la República mantiene visible el calendario de pagos en su portal oficial. Además, el tercer y último pago del décimo tercer mes para los servidores públicos será en diciembre del 2025.