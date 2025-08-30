Panamá Nacionales -  30 de agosto de 2025 - 07:55

Calendario de pagos a servidores públicos en septiembre 2025

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) establece, mediante un calendario, los días de pagos para los servidores públicos durante el mes de septiembre 2025.

Calendario de pagos a funcionarios públicos en septiembre

Las fechas establecidas para el pago de quincenas son las siguientes:

Fechas de pago: 12 y 27 de septiembre

  • Grupo 1: (SPI, MEDUCA y Policía Nacional)

Fechas de pago: 13 y 28 de septiembre

  • Grupo 2: (Asamblea Nacional, Contraloría General, Ministerios de la Presidencia, Relaciones Exteriores, Comercio e Industrias, Obras Públicas, Economía y Finanzas, Gobierno, Seguridad Pública, Ambiente, Cultura y Mujer, además de la Defensoría del Pueblo)

Fechas de pago: 14 y 29 de septiembre

  • Grupo 3: (Ministerios de Desarrollo Agropecuario, Salud, Trabajo, Vivienda y Desarrollo Social, Tribunal Administrativo Tributario, Órgano Judicial, Procuraduría General de la Nación, Tribunal Electoral, Fiscalía General Electoral, Otros gastos de administración, Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Cuentas)

El MEF recuerda que la Contraloría General de la República mantiene visible el calendario de pagos en su portal oficial. Además, el tercer y último pago del décimo tercer mes para los servidores públicos será en diciembre del 2025.

