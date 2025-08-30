Panamá Nacionales -  30 de agosto de 2025 - 13:59

CSS informa cierre del cuarto de urgencia de la Policlínica de Betania este domingo

El cuarto de urgencias de la Policlínica Don Alejandro De La Guardia, en Betania, estará cerrado este 31 de agosto por limpieza profunda, informa la CSS.

Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer que la Policlínica Don Alejandro De La Guardia, Hijo, en Betania, anunció que su cuarto de urgencias permanecerá cerrado este domingo, 31 de agosto de 2025, entre las 6:00 a.m. y las 9:00 a.m., debido a una limpieza profunda programada.

Durante ese periodo, no se permitirá el acceso al área, como medida de bioseguridad para los usuarios que acuden a esta unidad de salud. Una vez finalizados los trabajos, el servicio será restablecido con normalidad.

Ese día, el horario de atención de urgencias será de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., mientras que a partir del lunes, 1 de septiembre, la policlínica retomará su horario habitual de 7:00 a.m. a 11:00 p.m.

La institución pidió comprensión a los usuarios y ofreció disculpas por los inconvenientes que puedan surgir durante la jornada.

