CSS informa cierre del cuarto de urgencia de la Policlínica de Betania este domingo

CSS informa cierre del cuarto de urgencia de la Policlínica de Betania

La Caja de Seguro Social ( CSS ) dio a conocer que la Policlínica Don Alejandro De La Guardia, Hijo, en Betania, anunció que su cuarto de urgencias permanecerá cerrado este domingo, 31 de agosto de 2025, entre las 6:00 a.m. y las 9:00 a.m., debido a una limpieza profunda programada.

Contenido relacionado: CSS en la Ciudad de la Salud realizará jornada extraordinaria de resonancias magnética

CSS realizará limpieza en la policlínica de Betania

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1961841925880734107&partner=&hide_thread=false El cuarto de urgencias de la Policlínica de Betania cerrará durante tres horas este domingo 31 de agosto, debido a una limpieza profunda, comunicó la @CSSPanama. pic.twitter.com/QzRLMQWKWt — Telemetro Reporta (@TReporta) August 30, 2025

Durante ese periodo, no se permitirá el acceso al área, como medida de bioseguridad para los usuarios que acuden a esta unidad de salud. Una vez finalizados los trabajos, el servicio será restablecido con normalidad.

Ese día, el horario de atención de urgencias será de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., mientras que a partir del lunes, 1 de septiembre, la policlínica retomará su horario habitual de 7:00 a.m. a 11:00 p.m.

La institución pidió comprensión a los usuarios y ofreció disculpas por los inconvenientes que puedan surgir durante la jornada.