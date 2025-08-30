Doble bono a jubilados y pensionados de la CSS: ¿Cuándo y cuánto asciende el pago?

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) recibirán en diciembre un doble beneficio económico: el bono permanente y el bono navideño, ambos financiados a través del Tesoro Nacional con los fondos recaudados del impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas, según lo establece la Ley 438.

De acuerdo con la CSS, la institución solo actúa como pagadora, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es el encargado de transferir los recursos para garantizar estos desembolsos.

Montos de bono a pagar en diciembre a jubilados y pensionados

Bono permanente:

B/.40.00 para todos los jubilados y pensionados.

Bono navideño:

B/.60.00 para aproximadamente 320,403 pensionados, lo que representa un desembolso de B/.19,197,086.43.

B/.100.00 para unos 59,924 pensionados, con un desembolso de B/.5,985,300.00.

Fuente de financiamiento

Economistas y organizaciones de jubilados recuerdan que los recursos provienen de la recaudación de 2 centésimos por grado de alcohol por litro de bebidas alcohólicas, lo que asegura la sostenibilidad de estos pagos.

La Ley 438 regula los beneficios permanentes para jubilados y pensionados bajo el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, así como los de Riesgos Profesionales de la CSS.