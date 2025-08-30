Panamá Nacionales -  30 de agosto de 2025 - 12:06

Accidente en Pedregal: Una persona muere en incidente de tránsito, informa MiBus

La Empresa MiBus confirmó un accidente de tránsito en Pedregal esta mañana, que dejó una persona fallecida. Autoridades investigan el hecho.

MiBus informa sobre accidente en Pedregal

MiBus informa sobre accidente en Pedregal

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Empresa de Transporte Masivo MiBus informó que esta mañana se registró un accidente de tránsito en el área de Pedregal, en el que lamentablemente perdió la vida una persona.

Empresa MiBus confirmó un accidente de tránsito en Pedregal

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1961823729224212846&partner=&hide_thread=false

A través de sus redes sociales, la empresa expresó sus condolencias a familiares y allegados, y aseguró su colaboración con las autoridades para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

El hecho genera preocupación entre los usuarios y vecinos de Pedregal, mientras se esperan más detalles sobre las circunstancias que provocaron el accidente.

En esta nota:
Seguir leyendo

Hallan tumba de Eric Bonilla, víctima de la invasión de 1989, confirma Comisión 20 de Diciembre

CSS informa cierre del cuarto de urgencia de la Policlínica de Betania este domingo

UTP gradúa a 104 nuevos profesionales de la Promoción 2024

Recomendadas

Más Noticias