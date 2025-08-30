Accidente en Pedregal: Una persona muere en incidente de tránsito, informa MiBus

La Empresa de Transporte Masivo MiBus informó que esta mañana se registró un accidente de tránsito en el área de Pedregal, en el que lamentablemente perdió la vida una persona.
Empresa MiBus confirmó un accidente de tránsito en Pedregal
A través de sus redes sociales, la empresa expresó sus condolencias a familiares y allegados, y aseguró su colaboración con las autoridades para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.
El hecho genera preocupación entre los usuarios y vecinos de Pedregal, mientras se esperan más detalles sobre las circunstancias que provocaron el accidente.