Accidente en Pedregal: Una persona muere en incidente de tránsito, informa MiBus

La Empresa de Transporte Masivo MiBus informó que esta mañana se registró un accidente de tránsito en el área de Pedregal , en el que lamentablemente perdió la vida una persona.

.@OficialMiBus informó que esta mañana se registró un accidente de tránsito en el área de Pedregal, en el que falleció una persona.



"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a los familiares y allegados, y reiteramos nuestro compromiso con las autoridades para colaborar en…

A través de sus redes sociales, la empresa expresó sus condolencias a familiares y allegados, y aseguró su colaboración con las autoridades para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

El hecho genera preocupación entre los usuarios y vecinos de Pedregal, mientras se esperan más detalles sobre las circunstancias que provocaron el accidente.