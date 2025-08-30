Panamá Nacionales -  30 de agosto de 2025 - 11:17

Fallece Francisco Carreira Pitti, pionero panameño en derecho marítimo y abogado internacional

El abogado Francisco Carreira Pitti, primer panameño admitido en la Corte Suprema de EE.UU. y reconocido docente y referente internacional.

Francisco Carreira Pitti, primer panameño admitido en la Corte Suprema de EE.UU.

Doctor en Derecho por la Universidad de Notre Dame, Carreira Pitti hizo historia al convertirse en el primer panameño en ser admitido en la Corte Suprema de Estados Unidos, con autorización para litigar en cortes federales y de apelaciones.

A lo largo de su carrera, también se dedicó a la docencia, impartiendo programas de licenciatura y maestría en universidades de Panamá y Estados Unidos, dejando un legado académico y profesional que marcó la pauta en el ámbito jurídico internacional.

Su partida representa una pérdida significativa para el derecho panameño y la comunidad internacional de expertos en leyes marítimas.

