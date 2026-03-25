Panamá Nacionales -  25 de marzo de 2026 - 17:17

Alcaldía de Panamá ofrece tutorías gratuitas a estudiantes: así puedes inscribirte

La Alcaldía de Panamá busca fortalecer el rendimiento académico en las materias de Español y Matemáticas para estudiantes de primaria y premedia.

Alcaldía de Panamá ofrece tutorías gratuitas a estudiantes.

Alcaldía de Panamá ofrece tutorías gratuitas a estudiantes.

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Ana Canto
Por Ana Canto

La Alcaldía de Panamá anunció el lanzamiento de un programa de tutorías gratuitas dirigido a estudiantes de hasta 12 años. Las clases de refuerzo se impartirán en el Parque Norte, ubicado en el corregimiento de Chilibre, Panamá Norte.

El programa busca fortalecer el rendimiento académico en las materias de Español y Matemáticas, además de brindar apoyo guiado en tareas e investigaciones escolares.

Detalles del programa de la Alcaldía de Panamá

  • Horario: Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
  • Duración: Sesiones de aproximadamente 45 minutos.
  • Ubicación: Salón Multiusos del Parque Norte.
  • Contacto: Los interesados pueden obtener más información llamando al 506-9940 (Departamento de Capacitación).
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