Alcaldía de Panamá ofrece tutorías gratuitas a estudiantes: así puedes inscribirte

La Alcaldía de Panamá anunció el lanzamiento de un programa de tutorías gratuitas dirigido a estudiantes de hasta 12 años. Las clases de refuerzo se impartirán en el Parque Norte, ubicado en el corregimiento de Chilibre, Panamá Norte.
Detalles del programa de la Alcaldía de Panamá
- Horario: Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
- Duración: Sesiones de aproximadamente 45 minutos.
- Ubicación: Salón Multiusos del Parque Norte.
- Contacto: Los interesados pueden obtener más información llamando al 506-9940 (Departamento de Capacitación).