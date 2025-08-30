Panamá Nacionales -  30 de agosto de 2025 - 10:58

Bomberos atendieron más de 10 mil emergencias en Panamá de enero a agosto de 2025

El Benemérito Cuerpo de Bomberos reportó 10,605 emergencias en Panamá entre enero y agosto de 2025, destacando casos por abejas africanizadas, salud y maleza.

Del total, 5,666 incidentes estuvieron relacionados con abejas africanizadas, mientras que 2,875 correspondieron a problemas de salud y 2,064 a incendios de maleza y vegetación.

Ante esta situación, la entidad reiteró el llamado a la población a evitar las quemas, mantener limpios los lotes baldíos y no intentar ahuyentar enjambres por cuenta propia. En caso de presencia de abejas, pidieron llamar de inmediato al número de emergencias 103.

El BCBP recalcó que las acciones preventivas de la ciudadanía son claves para reducir riesgos y proteger tanto a las familias como al medio ambiente.

