Bomberos atendieron más de 10 mil emergencias en Panamá de enero a agosto de 2025

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBP) informó que entre enero y agosto de 2025 atendió 10,605 emergencias en todo el país.

Del total, 5,666 incidentes estuvieron relacionados con abejas africanizadas, mientras que 2,875 correspondieron a problemas de salud y 2,064 a incendios de maleza y vegetación.

Bomberos reportó 10,605 emergencias en Panamá entre enero y agosto

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1961802338084986962&partner=&hide_thread=false Los bomberos han atendido 5,666 emergencias por abejas africanizadas, 2,875 por problemas de salud y 2,064 incendios de maleza y vegetación, de enero a agosto de 2025.@BCBRP recuerda a la población evitar quemas, mantener limpios los lotes y no intentar ahuyentar a las abejas… pic.twitter.com/S6shrOFV42 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 30, 2025

Ante esta situación, la entidad reiteró el llamado a la población a evitar las quemas, mantener limpios los lotes baldíos y no intentar ahuyentar enjambres por cuenta propia. En caso de presencia de abejas, pidieron llamar de inmediato al número de emergencias 103.

El BCBP recalcó que las acciones preventivas de la ciudadanía son claves para reducir riesgos y proteger tanto a las familias como al medio ambiente.