Buque lanzamisiles USS Lake Erie cruza el Canal de Panamá en medio de tensiones con Venezuela

El buque lanzamisiles estadounidense USS Lake Erie (CG-70) ingresó durante la noche al Canal de Panamá desde el océano Pacífico rumbo al Caribe, en medio de un creciente despliegue naval de Estados Unidos cerca de las costas de Venezuela.

El crucero, que mide 173 metros de eslora por 10 de manga, desplaza 9,800 toneladas y tiene su base en San Diego, California, atravesó la esclusa de Pedro Miguel antes de continuar la travesía de 80 kilómetros hacia el Atlántico, un recorrido que toma unas ocho horas.

Contenido relacionado: Aprehenden a propietaria de salones de belleza ‘Donde La Parce’ por blanqueo de capitales

Durante los dos días previos, el USS Lake Erie estuvo amarrado en un muelle del puerto de Rodman, en la entrada pacífica del canal.

Expectativa en Panamá tras paso de buque

Algunas familias sorprendidas observaron el paso del buque de guerra desde un mirador cercano al Canal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1961783308897202400?t=dHO42rUiezbjc2cZjQcFcA&s=19&partner=&hide_thread=false El buque lanzamisiles estadounidense USS Lake Erie ingresó durante la noche al Canal de Panamá desde el Pacífico rumbo al Caribe, en medio de un despliegue naval de Washington cerca de las costas de Venezuela.



El crucero pasó por la esclusa de Pedro Miguel, y continuó navegando… pic.twitter.com/Xf2GwcVCUg — Telemetro Reporta (@TReporta) August 30, 2025

“No sabía que iba a pasar el buque. Llegamos por casualidad y lo encontramos. Quedé sorprendido”, dijo Alfredo Cedeño, técnico en salud de 32 años, quien tomó fotos del crucero junto a su familia.

Mientras la nave se aproximaba a cruzar bajo el Puente Centenario, el reflejo de las luces de las esclusas se mezclaba con el brillo de la luna creciente sobre las aguas del canal.

Contexto regional

El tránsito del Lake Erie ocurre en medio de tensiones entre Washington y Caracas. Estados Unidos acusa al presidente venezolano Nicolás Maduro de encabezar un cartel de narcotráfico y mantiene una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.

En los próximos días, tres buques lanzamisiles estadounidenses se posicionarán en aguas internacionales próximas a Venezuela como parte de operaciones contra el narcotráfico internacional, según autoridades estadounidenses.

Como respuesta, el gobierno venezolano anunció el despliegue de 15,000 efectivos en la frontera con Colombia, además de patrullajes con drones y buques de la Armada en sus aguas territoriales. Maduro también afirmó contar con 4.5 millones de milicianos, aunque expertos cuestionan esta cifra.

FUENTE: AFP