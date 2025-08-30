Aprehenden a propietaria de salones de belleza 'Donde La Parce' por blanqueo de capitales

La Policía Nacional informó sobre la aprehensión de Katerine Roxana Carvalho Hidalgo, propietaria de las salas de belleza “Donde La Parce”, quien es requerida por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir, en el marco de la Operación Génesis.

De acuerdo con las autoridades, la investigación apunta al presunto lavado de millones de dólares a través de actividades financieras ilícitas. Durante las diligencias de allanamiento en la residencia de la empresaria de 40 años, los estamentos de seguridad decomisaron más de 119 mil dólares en efectivo.

Aprehenden a propietaria de salones 'Donde La Parce'

Además, como parte del proceso judicial, se incautaron dinero, propiedades y cuentas bancarias pertenecientes a tres personas vinculadas al caso, quienes actualmente se encuentran bajo detención provisional.

La Operación Génesis es uno de los procesos más recientes contra el crimen organizado y el lavado de dinero en Panamá, y las autoridades reiteraron su compromiso de seguir golpeando las estructuras financieras que sostienen estas actividades ilícitas.